نورة الرشيدي.. سجن فتاة فرت من تعنيف والدتها يثير الغضب في السعودية‎

أثار توقيف فتاة سعودية وإصدار حكم بسجنها أربعة أشهر، بسبب فرارها من منزل عائلتها، ردود فعل غاضبة في السعودية التي يعرف كثير من أبنائها نورة الرشيدي ومعاناتها من التعنيف على يد والدتها منذ سنوات.

وعادت قصة نورة إلى الواجهة مجددًا مع احتجاج نشطاء سعوديين مناهضين للتعنيف الأسري، على توقيف الفتاة التي لم تتجاوز الـ 17 من عمرها، بسبب شكوى من والدتها التي لاحقتها بعد فرار نورة.

#اخرجوا_المعنفه_نوره_الرشيدي_من_السجن المصيبة ان الشيخ اللي حكم على نورة الرشيدي ماعنده علم بقصة نورة، وتمت محاكمتها اسرع من لمح البصر، الموضوع فيه شي — خلفة الشمري (@tashkely2009) February 20, 2019

ويقول نشطاء من أبناء مدينة حائل التي تعيش فيها نورة، إن الفتاة ظلت تتعرض للتعنيف من والدتها طوال السنوات الماضية، ولم يوقف ذلك تدخل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المنطقة في العام 2015 عندما برزت قصة نورة أول مرة.

#انقذوا_المعنفه_نوره_الرشيدي هل ممكن تنسجن بسبب انك كنت تحاول تحافظ على ما تبقى من حياتك !!!؟ قصة نورة تظهر لنا (طفلة مهشمة بقايا إنسانة بسبب الظلم والتعذيب )ظلموها اهلها وظلموها بالزواج وهي قاصر ???????? تحتاج دعم نفسي تحتاج حماية مو تنسجن حسبنا الله على كل أم وأب بلا رحمة — هديل آل هزاع/أم هاشم❤️ (@hedo_81) February 20, 2019

البعض لا يشعر بمرارة نورة لأنه لم يذق ألم نورة ، وحسرة نورة ، ولم يعش ماتكابده نورة ، لذلك سيبررون أن المطالبات بمزيد من الأنظمة تحمي أمثال نورة هو خيانة وتآمر ضد الدين ، لكِ الله يانورة .. #انقذوا_المعنفه_نوره_الرشيدي pic.twitter.com/OVW2qIBUxs — تركي الشبـانـات (@turki_shabanat) February 20, 2019

ويعزي متابعون لمعاناة الشابة الصغيرة، هروبها من منزل أسرتها بسبب إجبارها على الزواج مرتين ومن ثم الطلاق على الرغم من صغر سنها، بجانب تعنيف والدتها لها.

آمنت أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية..

مجرد اعلام واستعراض..

تغريدة تتكرر في كل مرة "تمت مباشرة الحالة"!

لو كانت الحالات تُباشر و تُعالج فعلا..لما عادت نفس الضحايا تستنجد في تويتر بعد وقت !

من #نورة_الرشيدي لـ #شهد_الكلثم !#انقذوا_المعنفة_نورة_الرشيدي — رغد العبدالعزيز (@Haunted2012) February 20, 2019

#اخرجوا_المعنفه_نوره_الرشيدي_من_السجن

قصه غريبه ومحزنه، سنوات والبنت مالقت من يحميها! وكل ماتهرب من الجحيم يرجعونها له! ويصدر عليها حكم بالسجن مع أن فيه شهود بالتعنيف المستمر من امها اللي ماتخاف ربها! كذا وبكل بساطه تُظلم المسكينه! وين المسؤولين في حائل؟! ومن اللي يحمي الظالمه؟! — صالح حرب (@HARB_SN) February 20, 2019

وتجذب دعوات للدفاع عن نورة وإطلاق سراحها وتوفير حماية لها، كثير من المدونين السعوديين، وسط مطالب بتدخل رسمي لم يعلن عنه لحد الآن.

صحيح انها لم تعد طفلة لكنها لا زالت معنفة! الله يفرج همك يا نوره ولا يسامح كل من ساهم في ظلمك???? #اخرجوا_المعنفه_نوره_الرشيدي_من_السجن pic.twitter.com/H6qtHkJVxQ — أشواق الشمري (@a_91sh) February 20, 2019

???? وحكم بسرعه عليها وحولها من مجني عليها لمذنبه @MojCareياوزير @MojKsa د #وليد_الصمعاني

نرجوا التدخل وإنقاذها

فالذنب ذنب قسم العزيزية الذي يعرف القصة والام وملفها لديهم

ثم كيف تقبل دعوه بهذا الاسم وما دخل القضاء اصلا

وتهرب دار الحمايه ف #حائل من واجبها وسجينتهم الأقدم ف المملكه https://t.co/7IY1NbDOl5 — سعاد الشمري (@SouadALshammary) February 20, 2019

وبرزت قصة نورة أول مرة، وهي يتيمة الأب، عندما تدخلت وحدة الحماية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في العام 2015، وخلصتها من تعنيف والدتها العراقية، وسط تقارير تحدثت عن معاناة الوالدة من مرض نفسي يهدد باقي أبنائها بمصير مماثل.