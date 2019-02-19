سعوديات يشتكين من صعوبات استخراج ”رخصة القيادة“.. وإدارة مرور المملكة ترد‎

هاجم الإعلامي السعودي داود الشريان خلال برنامجه المذاع على قناة ”sbc“ إدارة المرور، مؤكدًا أنها تتقاعس عن أداء مهامها المُوكلة إليها، لصعوبة حصول السيدات على رخصة القيادة، رغم قرار السماح لهن بقيادة السيارات.

وكشف ”الشريان“ خلال حلقته أن هناك ملايين السيدات في السعودية، يجدن صعوبة في الحصول على رخصة قيادة، مضيفًا أن 40 ألف امرأة فقط هن من استطعن استخراج رخصة من المرور.

في المقابل، قالت إدارية في جامعة الأميرة نورة السعودية، خلال مداخلة هاتفية عبر البرنامج، إن المتدربات يرفضن التدرّب على القيادة في سيارات ”عادية“، ويطلبن سيارات خاصة.

المدربة : " في واسطة و رخص VIP" … تابع النقاش بين مدربة قيادة وادارية في مدرسة تدريب في مقطع الفيديو .#وين_رخصتها_مع_داود

#داود_الشريان

على قناة #SBCt pic.twitter.com/szoAgjU6lG — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) February 19, 2019

ومن جهته، قال اللواء محمد البسّامي، مدير الإدارة العامة للمرور، إن جامعة الأميرة نورة تعادل أكثر من 30 مدرسة من مدارس الرجال الحالية، وتضم 750 مدربة، و400 سيارة.

وتدخل ”الشريان“، بالقول، إن هناك بعض المناطق لا توجد بها مدارس، خاصة منطقة الجنوب، فردَّ ”البسّامي“، بأنه تم الاتفاق على افتتاح مدارس جديدة خلال ثلاثة أسابيع، منها منطقة مكة، أما منطقة الجنوب فتوجد إشكالية على الأرض مع المستثمر، وتم الانتهاء منها.

وعن تعطل بعض المواطنات في الحصول على الرخصة، قال إن جامعة الأميرة نورة استقبلت 160 ألف طلب، وتم فحص 91 ألف طلب، ومخاطبة المواطنات برسائل، وحاليًا انتهينا من إصدار 68 ألف رخصة.