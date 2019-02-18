شاهد بالفيديو.. عربي يحاول إلقاء زوجته من شرفة المنزل

تداعى أهالي أحد الأحياء السكنية بمدينة الجيزة في مصر لإنقاذ سيدة، بعدما حاول زوجها أن يلقي بها من شرفة المنزل.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر السيدة وهي على وشك السقوط من ”بلكونة“ منزلها، في حين يحاول بعض الجيران إنقاذها، وبالفعل تمكنوا من الإمساك بها وإعادتها للمنزل مرة أخرى.

وزعم ناشطون أن زوجها هو من حاول دفعها من الشرفة، بعد خلافات ومشادات بينهما، قبل الواقعة بدقائق.

وأكد شهود عيان لـ“إرم نيوز“ أن الرواية التي تحدثت عن أن الزوج قام بدفع زوجته من الشرفة ”صحيحة بالفعل“، فيما توجهت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة؛ للحصول على أقوال الزوجة تمهيدًا لتحرير محضر وضبط الزوج في حال توجيهها اتهامًا إليه.