أمريكي يعيش قصة هوليودية.. تعرض للاختطاف في طفولته ليتلقى صدمة كبرى بعد 55 عامًا

اكتشف مواطن أمريكي اختطف بعد يوم واحد من ولادته في المستشفى، وأعيد بعد عامين، بأنه لا يمت بصلة للأسرة التي عاش معها لمدة 55 عامًا، وأنه أعيد لعائلة أخرى بالخطأ.

وكان بول فرونزاك من مدينة شيكاغو الأمريكية، يبلغ من العمر 10 سنوات، عندما عثر على جزء من صحيفة قديمة تظهر بأن امرأة متنكرة بلباس ممرضة اختطفته وهو في سن يوم واحد من المستشفى عام 1964 ثم أعيد للأسرة بعد نحو عامين.

وأخبر الوالدان المفترضان تشيستر ودورا ابنهما بول، بأنه أعيد إليهما على أساس أنه طفلهما المختطف، وذلك بعد عمليات بحث واسعة شارك فيها أكثر من 175 ألف ساعي بريد و 200 شرطي، وشملت اقتحام ما يزيد عن 600 منزل.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن بول بدأ بعدها يشك بأنه الابن الحقيقي لتشيستر ودورا، وأن شكوكه زادت مع تقدّمه بالسن؛ ما دفعه إلى البحث عن والديه الحقيقيين.

وقال بول: ”لاحظت أني لا اشبه أسرتي بأيّ شيء، كما أن اهتماماتي تختلف كليًّا عن اهتماماتهم، وخاصة أخي ديف الذي لاحظت أنه بعكسي تمامًا.“

وأشار إلى أنه في النهاية استطاع إقناع تشيستر ودورا بإجراء فحص حمض نووي، والذي أثبت بأنهما ليسا والديه الحقيقيين، وأنه قام بعد ذلك باستئجار رجال تحرّ لمعرفة الحقيقة، مضيفًا أنهما اكتشفا بأن اسمه الحقيقي هو جاك روسنثال، وأنه أكبر من عمره الحقيقي بحوالي 6 أشهر.

وذكر التقرير، أن بول قرَّر -الآن- البحث عن الابن الحقيقي لتشيسر ودورا، والعثور على شقيقته التوأم التي اختفت -أيضًا- في اليوم ذاته.