بالفيديو.. مطلقة كويتية تثير السخرية بمطالبتها أمير البلاد بإسقاط القروض

بالفيديو.. مطلقة كويتية تثير السخرية بمطالبتها أمير البلاد بإسقاط القروض

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

أثارت كويتية مطلقة، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها في مقطع فيديو تناشد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتطالبه بإسقاط القروض، وظهر فيما بعد أن الفيديو الذي بثته من ساحة الإرادة تم اقتطاع أجزاء منه.

وظهرت المواطنة متأثرةً في مقطع فيديو من اعتصام النشطاء يوم أمس السبت، مناشدةً أمير البلاد بإسقاط القروض، وإعانتها وأمثالها المطلقات اللاتي يعانين من أوضاع اقتصادية سيئة، قبل أن يبث النشطاء مقطع الفيديو كاملًا، والذي أظهر عملية مونتاج للمقطع، حيث قطعت المواطنة التصوير بسبب خطأ في الكلام.

وتعليقًا على المقطع الذي أثار موجة من السخرية والانتقادات، كتب الناشط خريج بدون ”شفتوا اشلون الحريم يضحكون علينا بدمعه؟ بس مع ذلك يكسرون قلوبنا حتى واحنا ندري انهم يچذبون، مثل ما قال نزار قباني هم كالاطفال نحبهم مهما لنا اساؤوا“.

 

وقالت الناشطة السوسن الكندري، ”للحين ماتعلمتوا وخذيتوا خبره من مطاريش الحكومه ولعبها علي الناس بهالسوالف“.

 

وكتبت المدوِنة (بنت شيوخ)، ”والله من شفت الفيديو على الانستجرام وانا شكيت فيها وما صدقتها لان كلامها مو منطقي كلش صج في ناس معسره بس ما اوصلوا للتشرد .. المهم السالفه الحين عقب ما انكشف الجذب والتمثيل باي وجه راح تطلع وش تقول يبوووووووي وربي انا مستحيه حدي جني انا اللي جذبت ومثلت“.

 

وكان حشد كبير من النشطاء والحقوقيين قد اعتصموا يوم أمس، في ساحة الإرادة المواجهة لمجلس الأمة (البرلمان) للمطالبة بإسقاط القروض، بعد حملة شنها النشطاء عبر ”تويتر“ لأكثر من شهرين، لإيصال رسالة لأمير البلاد للتدخل وإسقاط القروض التي في ذمم العديد من المواطنين، والذين يقدر عددهم ما بين 400 و450 ألفًا.

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