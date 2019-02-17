بالفيديو.. مطلقة كويتية تثير السخرية بمطالبتها أمير البلاد بإسقاط القروض

أثارت كويتية مطلقة، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها في مقطع فيديو تناشد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتطالبه بإسقاط القروض، وظهر فيما بعد أن الفيديو الذي بثته من ساحة الإرادة تم اقتطاع أجزاء منه.

وظهرت المواطنة متأثرةً في مقطع فيديو من اعتصام النشطاء يوم أمس السبت، مناشدةً أمير البلاد بإسقاط القروض، وإعانتها وأمثالها المطلقات اللاتي يعانين من أوضاع اقتصادية سيئة، قبل أن يبث النشطاء مقطع الفيديو كاملًا، والذي أظهر عملية مونتاج للمقطع، حيث قطعت المواطنة التصوير بسبب خطأ في الكلام.

مشهد للمواطنة التي ظهرت على عدد من وسائل الإعلام وقالت بأنها مطلقة.. لكن من زواية أخرى.

#اسقاط_القروض_لليوم_74 pic.twitter.com/IIdYNv07th — المجلس (@Almajlliss) February 17, 2019

وتعليقًا على المقطع الذي أثار موجة من السخرية والانتقادات، كتب الناشط خريج بدون ”شفتوا اشلون الحريم يضحكون علينا بدمعه؟ بس مع ذلك يكسرون قلوبنا حتى واحنا ندري انهم يچذبون، مثل ما قال نزار قباني هم كالاطفال نحبهم مهما لنا اساؤوا“.

شفتوا اشلون الحريم يضحكون علينا بدمعه ؟ ???? بس مع ذلك يكسرون قلوبنا حتى واحنا ندري انهم يچذبون ، مثل ما قال نزار قباني هم كالاطفال نحبهم مهما لنا اساؤوا ???? — خريج بدون (@q80800) February 17, 2019

وقالت الناشطة السوسن الكندري، ”للحين ماتعلمتوا وخذيتوا خبره من مطاريش الحكومه ولعبها علي الناس بهالسوالف“.

للحين ماتعلمتوا وخذيتوا خبره من مطاريش الحكومه ولعبها علي الناس بهالسوالف — ‏﮼السوسن،الكندري ???????? (@PrettySno) February 17, 2019

وكتبت المدوِنة (بنت شيوخ)، ”والله من شفت الفيديو على الانستجرام وانا شكيت فيها وما صدقتها لان كلامها مو منطقي كلش صج في ناس معسره بس ما اوصلوا للتشرد .. المهم السالفه الحين عقب ما انكشف الجذب والتمثيل باي وجه راح تطلع وش تقول يبوووووووي وربي انا مستحيه حدي جني انا اللي جذبت ومثلت“.

والله من شفت الفيديو على الانستجرام وانا شكيت فيها وما صدقتها لان كلامها مو منطقي كلش صج في ناس معسره بس ما اوصلوا للتشرد .. المهم السالفه الحين عقب ما انكشف الجذب والتمثيل باي وجه راح تطلع وش تقول يبوووووووي وربي انا مستحيه حدي جني انا اللي جذبت ومثلت ???? pic.twitter.com/j8yUUA5wXs — بنت شيوخ ✌️ (@4HYe9xczipNx2HG) February 17, 2019

وكان حشد كبير من النشطاء والحقوقيين قد اعتصموا يوم أمس، في ساحة الإرادة المواجهة لمجلس الأمة (البرلمان) للمطالبة بإسقاط القروض، بعد حملة شنها النشطاء عبر ”تويتر“ لأكثر من شهرين، لإيصال رسالة لأمير البلاد للتدخل وإسقاط القروض التي في ذمم العديد من المواطنين، والذين يقدر عددهم ما بين 400 و450 ألفًا.