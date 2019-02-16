وفاة الشيخ أحمد المشعان الجربا شيخ قبيلة شمر في الكويت

فارق الشيخ أحمد المشعان الجربا شيخ قبيلة شمر في الكويت، الحياة، فجر اليوم السبت، في لندن؛ بعد معاناة طويلة مع المرض.

وتعرض الشيخ الجربا منذ أعوام لوعكة صحية، أدخل على إثرها العناية المركزة في مستشفى العدان الكويتي، قبل نقله إلى لندن لخطورة وضعه الصحي، بعد إصابته بجلطة في الرأس، نتج عنها شلل في اليد والرجل في أحد جانبي الجسم.

ونعى النشطاء وأبناء قبيلة شمر الشيخ الجربا، داعين له بالمغفرة والرحمة، مستذكرين مواقفه الثابتة تجاه وطنه.

وكتب وزير العدل السابق الدكتور فالح العزب: ”رحم الله الشيخ #أحمد_المشعان_الجربا، أحد مشايخ قبيلة شمر،،، القبيلة العريقة قبيلة الطائي،،، القبيلة التي ترجح الموازين،،، نشاطركم الأحزان، للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول البقاء،،، إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون،،،“.

وقال البرلماني علي سالم الدقباسي: ”خالص العزاء لأبنائه وعائلته ولقبيلة شمر الكريمة وللجميع، فقد كان شيخًا كريمًا في أخلاقه وتواضعه وعطائه، وكان يحب خدمة الناس بإخلاص وخاصة الضعيف منهم، بلا تباهٍ ولا منه ولا رياء، وقد تحمل مشاق المرض في سنواته الأخيرة، وأسأل ربنا الكريم له المنزلة الرفيعة“.