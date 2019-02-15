داعية كويتي يفتي بحرمة بيع الورد الأحمر في عيد الحب (فيديو)

داعية كويتي يفتي بحرمة بيع الورد الأحمر في عيد الحب (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أفتى الداعية الكويتي الشيخ عثمان الخميس بحرمة بيع المحال للورد الأحمر والزهور، في عيد الحب، معتبرًا أن ذلك من ”التعاون على الإثم والعدوان“، ولا يجوز فعله.

وقال الداعية الذي أثار الجدل كثيرًا بفتاويه مؤخرًا ردًا على سؤال من قِبل صاحب محل لبيع الزهور، إن الأخير يجب أن يمتنع هذه الأيام التي تتزامن مع ”عيد الحب“ عن بيع الورد الأحمر، لكنه استدرك أن بإمكانه بيع الورد الأصفر والأخضر.

وكانت آخر فتاوى الداعية ”الخميس“ والتي أثارت الجدل عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إجابته عن سؤال حول إمكانية النساء مصافحة رسول الله -عليه الصلاة والسلام- ومرافقته، وتقبيله، في الجنة.

وأجاب الداعية الكويتي بأن“نساء الصحابة لم يكنّ يصافحن الرسول، ويقبّلنه، في الدنيا، فكيف في الجنة، فإنه لا يجوز للمرأة تقبيل النبي في الجنة“.

وتثير مناسبة ”عيد الحب“ جدلًا كل عام في المجتمعات العربية والإسلامية، بين فريق يعد الاحتفال بتلك المناسبة مخالفًا لتعاليم الدين الإسلامي، ويتنافى مع العادات والتقاليد، وآخر يحتفل بها.

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