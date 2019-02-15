داعية كويتي يفتي بحرمة بيع الورد الأحمر في عيد الحب (فيديو)

أفتى الداعية الكويتي الشيخ عثمان الخميس بحرمة بيع المحال للورد الأحمر والزهور، في عيد الحب، معتبرًا أن ذلك من ”التعاون على الإثم والعدوان“، ولا يجوز فعله.

وقال الداعية الذي أثار الجدل كثيرًا بفتاويه مؤخرًا ردًا على سؤال من قِبل صاحب محل لبيع الزهور، إن الأخير يجب أن يمتنع هذه الأيام التي تتزامن مع ”عيد الحب“ عن بيع الورد الأحمر، لكنه استدرك أن بإمكانه بيع الورد الأصفر والأخضر.

ماحكم بيع الورود والكماليات

الخاصه ليوم الحب؟

:#عثمان_الخميس

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من لقاء الجمعة

08-02-2018

03-جمادي الآخر -1440 pic.twitter.com/TL9iVIxPm0 — د. عثمان الخميس (@othmanalkamees) February 14, 2019

وكانت آخر فتاوى الداعية ”الخميس“ والتي أثارت الجدل عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إجابته عن سؤال حول إمكانية النساء مصافحة رسول الله -عليه الصلاة والسلام- ومرافقته، وتقبيله، في الجنة.

وأجاب الداعية الكويتي بأن“نساء الصحابة لم يكنّ يصافحن الرسول، ويقبّلنه، في الدنيا، فكيف في الجنة، فإنه لا يجوز للمرأة تقبيل النبي في الجنة“.