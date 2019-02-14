”كريم“ تفتح الباب أمام سيارات المواطنات الإماراتيات (فيديو)

فتحت شركة ”كريم“ لسيارات الأجرة والنقل العام المجال أمام المواطنات للعمل ضمن أسطولها في دولة الإمارات.

وبرغم أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي مواطنة ضمن فريق العمل في الشركة التي كانت قد حصلت على ترخيص العمل العام الماضي، لكن مسؤولين في الشركة أعلنوا أن المجال مفتوح أمام المواطنات.

وكانت الشركة قد أعلنت اليوم عن برنامج لاستقطاب سيارات المواطنين والمواطنات للعمل ضمن أسطول الشركة، حيث أعلنت انضمام الدفعة الأولى من الإماراتيين إلى كباتن ”كريم“ في الإمارات .

وجرى الإعلان عن جميع التفاصيل خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة، اليوم الخميس، الموافق 14 فبراير في فندق لي رويال مريديان أبوظبي.

وأشارت الشركة إلى نجاحها في استقطاب أكثر من 100 متقدم من مواطني الإمارات إلى هذا البرنامج، وأعلنت عن انضمام أولى الدفعات التي تضم 14 مواطنًا إماراتيًا.

ويستعد أكثر من 30 كابتنًا آخر للانضمام إلى الأسطول في الفترات المقبلة، في لفتة تعبر عن ثقتهم بالشركة وإصرارهم للعمل في خدمة وطنهم وترسيخ صورة إيجابية ومشرقة في قلوب جميع زواره.

وقال محمد درويش القمزي مدير عام مركز النقل المتكامل في أبوظبي: ”يسعدنا اليوم أن نرى ثمار التعاون مع شركة كريم والإعلان عن انضمام كباتن إماراتيين إلى طاقم الشركة، حيث تعتبر خطوة مهمة تدعم قطاع النقل في أبوظبي، إلى جانب توفيرها فرص عمل للمواطنين بهدف تحسين دخلهم وخدمة مجتمعهم. وسنواصل معًا الاستثمار في التقنيات المتقدمة والاستفادة منها لضمان راحة وسلامة المجتمع كافة.