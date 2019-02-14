مصر تحبط تهريب زي عسكري يرجع للقرن التاسع الهجري (صور)

أحبطت وزارة الآثار المصرية، اليوم الخميس، تهريب قطع أثرية، عبارة عن أجزاء لزي عسكري، قبل تهريبها خارج البلاد عبر ميناء الإسكندرية، وذلك بالتعاون مع الرقابة الإدارية ومصلحة الجمارك بالميناء.

وقالت وزارة الآثار في بيان رسمي، إن الوحدة الأثرية التابعة لإدارة المنافذ بميناء الإسكندرية، تمكنت من ضبط 5 قطع أثرية، عبارة عن جزء لزي عسكري، يرجع للعصر الإسلامي.

وأوضح حمدي همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، أنه فور ضبط القطع الأثرية قامت وزارة الآثار بتشكيل لجنة لمعاينة القطع، والتي أقرت أثريتها، حيث حررت اللجنة محضرًا في النيابة العامة بجميع المضبوطات ومصادرتها لصالح وزارة الآثار، طبقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983 وتعديلاته.

ومن جانبه، قال محمد عثمان، مدير عام المنافذ الأثرية البحرية، إن القطع المضبوطة عبارة عن جزء من زي عسكري، مكون من خوذة رأس، وثلاث قطع دروع لذراع أو لساق، وقطعة من جزئي معدن يصل بينهما حلقات معدنية، وزينت القطع بزخارف نباتية وهندسية وحيوانية.

وأضاف محمد السنوسي، مدير الوحدة الأثرية بميناء الإسكندرية والدخيلة، أن الزي العسكري يرجع للعصر الصفوي بالعصر الإسلامي، والذي يؤرخ للقرن التاسع الهجري، كما يرجح أنها تخص أحد القادة العسكريين من الأسرة الصفوية؛ لوجود مكان لتثبيت الريشة التي تميز الأمير أو القائد، وتعد هذه القطعة من القطع الفريدة، حيث يوجد مثيلتها معروضة بمتحف الفن الإسلامي، ولكنها ترجع إلى العصر المملوكي.