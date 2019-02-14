بمجرد اجتيازه اختبار القيادة.. ابن مليونير يحصل على 7 سيارات (صور)

ترك برنامج ”Rich Kids Go Skint“ الذي يعرض في بريطانيا، مشاهديه في حالة صدمة بسبب عادات الإنفاق التي تم عرضها من قِبل طفل لم يتجاوز 18 عامًا؛ ما دفع البعض للاعتراف بالسعادة كونهم ولدوا في عائلات عادية.

وعرض البرنامج، والذي تقوم فكرته على إحضار مراهقين أثرياء، ووضعهم مع أفقر العائلات في بريطانيا، حياة الفتى المدلل ”داريل“.

وفي إطار العرض، تم منح داريل حوالي 10 آلاف جنية إسترليني في الشهر من قِبل والديه المليونيرين، فيقوم بإهدار زهاء ألف جنيه إسترليني في ليلة خروج واحدة دون الشعور بأيّ شيء.

وفي البرنامج اعترف ”داريل“ بإنفاق ما يعادل 6 آلاف جنيه إسترليني في الشهر، فقط لتناول الطعام في الخارج، معترفًا بأنه لا يأكل بقايا الطعام وإنما يتركها لخادمه.

وفي الوقت الذي اجتاز الفتى فيه اختبار القيادة، قام بتكوين مجموعة من 7 سيارات حديثة مميزة، تقدر قيمتها بنصف مليون جنيه إسترليني.

وعرض البرنامج، كيف جعل الفتى المدلل يجرّب الحياة مع أشخاص على خط الفقر مع زوجين هما دانيال وليتيسيا اللذان يعيشان بمبلغ 850 جنيهًا إسترلينيًّا في الشهر، ليقوم بتجربة أمور جديدة للشعور بقيمة المال والعمل على إنفاقه بصور أفضل.

ومع انتهاء وقته مع العائلة، يعترف ”داريل“ بأن كفاح الزوجين وضع حياته في نصابها وغيَّره للأفضل، وأكسبه فهمًا عميقًا لمعنى الحياة.