هكذا ينظر التونسيون إلى ”يوم الحب“ (فيديو)

تباينت أراء التونسيين إزاء مناسبة يوم الحب، بين من يحتفل به عبر اقتناء الهدايا والورود والحلي، فيما يرفض آخرون تخصيص يوم عالمي للحب.

واتفق طيف واسع من التونسيين على أن الحب قيمة إنسانية كونية، يكون الاحتفاء بها على مدار العام، مثلما ترصده كاميرا ”إرم نيوز“ في شوارع العاصمة التونسية.

ويعتقد كثيرون ممن جرى استطلاع رأيهم حول ”يوم الحب“ أن الظروف الحياتية الصعبة التي يعيشونها، لا تشجع على الاحتفال بمثل هذه المناسبات، فيقولون إن ”البلاد لم يعد فيها حب“.

وانبرى آخرون إلى التعبير عن رأيهم في هذا اليوم بطريقة طريفة، حيث رأى بعضهم أنه يمكن أن يكون في ”يوم الحب“ إلى جوار والدته أو أصدقائه أو حتى كلبه.