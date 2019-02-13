في الأردن.. ”ليلة فالنتاين“ بقيمة 30 ألف دولار

رغم أنه لم يبق على عيد الحب ”الفالنتاين دي“ سوى ساعات إلا أن أحدًا في الأردن لم يتقدم للحجز في الحفلة التي أعلن أحد الفنادق أنه سيقيمها بهذه المناسبة.

والسبب هو أن العرض الذي نُشر على صفحة الفندق في مواقع التواصل تضمّن سعرًا وصل 20 ألف دينار (حوالي 30 ألف دولار) مقابل ليلة واحدة.

في التفاصيل التي حفلت بها تعليقات نشطاء الإعلام المجتمعي، أن القدوم الى الفندق سيكون بسيارة بنتلي خاصة مع جناح فاره يحوي خدمات المساج ومشروب الشمبانيا والنبيذ الإيطالي، مع مجموعة فاخرة من الشوكلاته والمقبلات والورود.

أما العشاء فسيكون من 14 طبقًا، يكفي 6 أشخاص، حسب الإعلان، وأن إعداد هذا الطعام سيتولاه شيف مشهور عالميًا.

وتنتهي ليلة الفالنتاين، كما يقول الإعلان، بإفطار شهي في السرير يُعدّه شيف مخصص لهذه الوجبة الصباحية.

وبحسب ما نُشر صباح اليوم فقد أفاد مسؤول في الفندق، بأنه لم يتقدم أحد حتى الآن للحجز.