كيف تنجح في الإفلات من هدية عيد الحب؟ (فيديو إرم)

يحتفل العالم هذه الأيام بعيد الحب، الذي يتميز في المنطقة العربية وخاصة مصر باللون الأحمر الذي يطغى على الشوارع وحقائب الهدايا و“الدباديب“ في أيدي العشاق، فكل المرتبطين و“الكابلز“ يستعدون لهذا اليوم ويخططون له، سواء من حيث قضاء يوم جميل سويًا أو شراء هدية تعبر عما يجيش في القلب.

وبينما تهتم الفتيات بالهدية، ينظر الشباب للحالة الاقتصادية لهم، وهي بالتأكيد ستنعكس على طبيعة الاحتفال بعيد الحب، حيث يفكر كل شاب كيف سيسعد حبيبته في هذا اليوم ويعبر لها عن مشاعره، من دون تكلفة مادية كبيرة، أو كيف ”سيخلع“ من الهدية هذا العام لأنه لا يمتلك ثمنها.

رصدت كاميرا ”إرم نيوز“ حيل بعض الشباب لـ“الخلع“ من هدية عيد الحب، فأكد البعض أنهم سيلجأون للصراحة والاعتراف للطرف الآخر أنهم لا يملكون أموالًا لشراء الهدية، فيما قال آخرون إنهم سيحتجون بالسفر أو العمل في هذا اليوم.

وعلى الجانب الآخر، روت بعض الفتيات طرقًا ”خلع“ بها شركاؤهن من الهدية، فقالت إحداهن إن خطيبها قال إن جده توفي وسيضطر للسفر لتشييع جثمانه، فيما سخرت أخريات من طرق الشباب في ”الخلع“ من الهدية.