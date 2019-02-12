لتجنب الأزمات القلبية.. عليك أن تعيش ”قصة حب“

قال طبيب أمراض القلب التركي أحمد قره بولوت، إنه ثبت علميًا أن الحب يقي من الأزمات القلبية على المدى البعيد، ويطيل من عمر القلب.

وفي بيان مكتوب أصدره الطبيب بمناسبة ”عيد الحب“ الموافق 14 فبراير/ شباط، قال الطبيب التركي إن الأحاسيس المصاحبة للحب من زيادة ضربات القلب، والشعور بالحماسة، تؤثر إيجابيًا على حالة القلب.

وأضاف أن الأزواج الذين يعيشون علاقة سعيدة ومستقرة، ينعمون بنوم هادئ، ما يقلل من خطر إصابتهم بالأزمات القلبية.

وأشار إلى أن الحب يعتبر ترياقًا للتوتر، حيث يقلل من إفراز هرمون التوتر ”الكورتيزول“، ويحسن من مستويات السكر والكوليسترول، ويحمي الشرايين.

ولفت إلى أن مشاعر الحب تخفض ضغط الدم، حيث أظهرت الأبحاث العلمية أن الأحضان الدافئة وأحاديث الحب تخفض ضغط الدم.

وأوضح أن السبب في ذلك يعود إلى أن مشاعر الحب ترفع من مستوى هرمون الاسترخاء ”الأوكسيتوسين“، الذي بالإضافة لتحسينه ضغط الدم، يقوي من الجهاز المناعي، ويقلل من الالتهابات في الشرايين.

وتعمل مشاعر الحب كذلك على الوقاية من الاكتئاب كما أشار قره بولوت، حيث تحفز الدماغ لإفراز هرمونات الدوبامين، والاندورفين، والسيروتونين، التي تزيد من الشعور بالسعادة.

وأضاف أن الأبحاث العلمية خلصت إلى أن متوسط أعمار النساء اللاتي يعشن بمفردهن يقل بمقدار عامين، والرجال بمقدار من 6 إلى 7 أعوام، مقارنة بمن يعشن مع أزواجهن.