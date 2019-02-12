بعد فضيحة خالد يوسف.. ما هي انطباعات المصريين عن منى فاروق وشيما الحاج؟ (فيديو إرم)‎

تحولت قضية «الفيديوهات الجنسية» للفنانتين منى فاروق وشيما الحاج رفقة المخرج خالد يوسف إلى حديث الشارع والرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بالتزامن مع جدل لا يزال مثارًا حول مستقبل القضية من الناحية القضائية.

الشارع المصري الذي هاجم وبشدة المخرج خالد يوسف رأى أنه أساء إلى مهنة الفن بشكل عام، بالنظر إلى تماس هذه الفيديوهات وما جرى تداوله بشأن مساومة المخرج للفنانتين الشابتين على ممارسة الرذيلة مقابل دخول المجال.

شباب مصريون قالوا، في تقرير ميداني مع ”إرم نيوز“، إنّ الفنانتين الشابتين خسرتا مشوارهما الفني بينما كانتا في البداية، فيما تساءل آخرون عن السبب الذي دفعهما لقبول ذلك بالرغم من امتلاكهما قدرًا من الجمال.

وكانت ”منى وشيما“ قد اعترفتا في تحقيقات النيابة أنهما مارستا الجنس مع المخرج والبرلماني المعروف، بناء على طلبه، لكي يمنحهما أدوارًا فنية، سواء في أعمال من إخراجه أو في أعمال أخرى من خلال علاقاته المتعددة في الوسط الفني.

وبحسب ما جرى تداوله على مدار اليومين الماضيين، فقد أكدت الفنانتان أنهما تزوجتا عرفيًّا من خالد يوسف، وأن الأخير طلب منهما ممارسة الشذوذ الجنسي، وتنفيذ كل طلباته حتى تنالا الشهرة والنجومية.

وكانت نيابة أول مدينة نصر قد أمرت بحبس الفنانتين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد انتشار مقاطع إباحية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، تظهر فيها الممثلتان عاريتين وتمارسان الشذوذ مع مخرج شهير، قيل إنه خالد يوسف.