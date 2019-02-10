أسرار.. فتاة سعودية تروي كيف تحرش موظف بها (فيديو)

أسرار.. فتاة سعودية تروي كيف تحرش موظف بها (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

أثارت قصة تحرش عامل هندي بفتاة، تعمل في أحد فنادق مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية، ردود فعل واسعة، خاصة بعدما تناقل الناشطون تفاصيل الواقعة عبر مواقع التواصل بشكل واسع.

وتدعي الفتاة أن وافدًا هنديًا أقدم على التحرش بها في أحد فنادق منطقة الخبر، (حيث تعمل) من خلال مسك يدھا، وذكر عبارات غیر لائقة أمامھا، وفق ما أدلت به في أحد البرامج الحوارية التي استضافتها.

وقالت إنھا أبلغت إدارة شؤون الموظفین بالأمر وطلبت محاسبة الموظف إداريًا، إلّا أن ذلك لم يحدث، بل على العكس تم فصلھا من العمل، وإن الموظف المسؤول طلب منھا أن تشتكي للشرطة ومكتب العمل؛ لأنھا لن تحصل على شيء بسبب عدم وجود كامیرات في المكتب تثبت واقعة التحرش.

وأضافت أسرار أنه في الیوم الثاني من فصلھا تم التواصل معھا من قبل إدارة الفندق، وطُلب منھا التنازل عن  القضیة مقابل منحھا رواتب 3 أشھر.

وعبر حساب منسوب لها في ”تويتر“ قالت أسرار: ”انا موظفة في أحد فنادق الخبر، للعلم، إني اشتغلت معهم لمدة شهر فقط، لدي خبرة في المجال الوظيفي هذا من قبل و متقنته 100%، لكن بسبب شكوتي على مسوؤلي الهندي الذي تحرش فيني تم فصلي، وقال لي موظف الاتش آر الآن أنتِ مفصولة، وإذا تبي تشتكي الشرطة اشتكي، وروحي مكتب العمل مراح تستفيدي شي“.

وبعد تفاعل القضية وانتشار تفاصيل الواقعة عبر مواقع التواصل، قالت الفتاة في تغريدة أخرى: ”تخيلو جالسين يتصلون علي عشان أتنازل عن الهندي مقابل ثلاث رواتب … لا تعليق نفسيتي قسم بالله بدأت تتعب جالسين يساوموني ….. لين متى يعني “ .

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