وفاة توأمين سياميين يمنيين في صنعاء

المصدر: ا ف ب

توفَّى توأمان سياميان يمنيان حديثا الولادة السبت في صنعاء، بعد دعوات لنقلهما خارج اليمن لعدم توافر القدرة الطبية لمعالجتهما، بحسب ما أعلن الحوثيون.

وقالت وكالة سبأ للأنباء التابعة للحوثيين السبت، إن “وزارة الصحة اليمنية أعلنت عن وفاة التوأمين، بسبب عدم نقلهما للعلاج في الخارج”.

وكان مسؤول في قطاع الصحة في صنعاء، وجَّه الأربعاء دعوة لنقل التوأمين السياميين عبد الخالق وعبد الرحيم اللذين ولدا قبل أسبوعين تقريبًا.

وقال رئيس قسم الأطفال في مستشفى الثورة في صنعاء فيصل البابلي، “نتمنى نقل هذين الطفلين بأسرع وقت ممكن لإنقاذ حياتهما”.

وشرح الطبيب أن “قطاع الصحة في اليمن انهار بسبب الحرب، ولا يمكن الفصل بين التوأمين بسبب النقص في المعدات والطواقم الطبية”، مؤكدًا أن “التوأمين لديهما رأسان وعمودان فقريان وقلبان لكنهما يتشاركان في العضو الذكري والقدمين”.

وكان فريق طبي سعودي مختص، أعلن مساء الأربعاء عن استعداده لتولّي حالة التوأمين اليمنيين.