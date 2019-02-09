حديقة حيوانات تلجأ للصراصير للاحتفال بعيد الحب

المصدر: ا ف ب

تقدّم حديقة حيوانات في تكساس للعازبين الراغبين في الاحتفال بعيد الحب طريقة مميزة عبر إطلاق اسم حبيب سابق لهم على صراصير سيتم إطعامها لاحقًا إلى حيوانات سرقاط في يوم العيد.

وتعرض حديقة “إيل باسو” في ولاية تكساس، جنوب الولايات المتحدة، هذه الخدمة على الأشخاص الذين يحتفظون بذكرى سلبية عن أحبائهم السابقين، إذ سيتمكنون من مشاهدة مشهد تناول حيوانات السرقاط للصراصير التي أطلقوا عليها اسم الحبيب السابق في بث مباشر عبر صفحة الحديقة عبر “فيسبوك”.

وأشار المسؤولون عن الحديقة إلى أن هذه الصراصير تُعرف بصفيرها القوي، وهي من جنس متحدّر من مدغشقر.

وقالت المسؤولة في حديقة “إيل باسو”، سارة مورفي، لقناة “إيه بي سي”:”إن هذا جنس من الصراصير الضخمة، ونربيها هنا لتقتات بها حيوانات أخرى (…)، وهي تصفّر حقيقة”.