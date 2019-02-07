إطلاق أكبر برنامج لاكتشاف وتطوير المواهب في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، اليوم الخميس، انطلاق البرنامج الوطني لاكتشاف المواهب الترفيهية “تحديات الترفيه”.

ويهدف البرنامج، الذي أعلن عنه رئيس الهيئة تركي آل الشيخ، إلى اكتشاف المواهب الوطنية في مجالات الترفيه المختلفة، وتوسيع نطاق الوصول لتشمل جميع سكان المملكة، إلى جانب تحفيز كافة شرائح المجتمع على المشاركة بمحتوى ترفيهي محلي يليق بصورة وثقافة المملكة، وتطويرها وتمكين أفضل المواهب لتصل إلى العالمية، حيث أعلنت الهيئة عن الرابط الإلكتروني ليتمكن من خلاله الجميع من التسجيل.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، سيحظى الفائزون بالتحديات بإجمالي دعم يصل إلى 20 مليون ريال من أجل تدريب وتمكين مواهبهم للوصول إلى العالمية، كما سيتم دعم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل تحدٍ ببرامج تدريبية لتطوير، مواهبهم وتنمية قدراتهم، بما يعادل 500 ألف ريال للمركز الأول، و300 ألف ريال للمركز الثاني، و200 ألف ريال للمركز الثالث.

ويقسّم البرنامج فئات “تحديات الترفيه” العشرين على النحو التالي: أنغام الترفيه، ماراثون الضحك، فنان الجرافيتي، مطرب السعودية، شاعر الوطن، السيرك السعودي، أولمبياد الطبيعة، التطبيقات الترفيهية، التمثيل، الرقصات الشعبية، عروض الدبابات، شيف المملكة، عروض السيارات، كارتون سعودي، عروض الحيوانات، فنون الخفّة، التزلج، الكوميك السعودي، الفيديو والتصوير، وتغطية الفعاليات، بالإضافة إلى إتاحة الهيئة الفرصة للجميع لاقتراح أي موهبة ترفيهية لم تكن ضمن الفئات المتاحة.

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه عن بدء استقبال المشاركات من الأربعاء 6 فبراير إلى 30 أبريل عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، فيما ستكون مرحلة التقييم والترشيح خلال الفترة من 1 مايو إلى 30 يونيو.

ومن المقرر أن تبدأ عروض الأداء الحّية والتحكيم في 1 يوليو، وتستمر إلى 31 أغسطس، تلي ذلك مرحلة التصويت التي تنطلق في الأول من سبتمبر حتى نهاية الشهر، ثم يتم إعلان الفائزين والاحتفال بهم خلال شهر أكتوبر من العام الجاري 2019.