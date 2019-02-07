كيف يرقص ذوو الاحتياجات الخاصة الرقص المعاصر في مصر؟ (فيديو إرم)

تراقص شباب ذوو قدرات مكتملة متشابكين بأيادي آخرين أصحاب قدرات خاصة، خلقت طاقة إيجابية داخل ورشة لتعليم الرقص المعاصر لذوي الاحتياجات الخاصة وسط العاصمة المصرية، في تجربة أثارت إعجاب ومتابعة الفنانين.

وتقوم فكرة الورشة، وفق أحاديث متفرقة للقائمين عليها، خلال تصريحات لـ”إرم نيوز”، على الدمج ما بين ذوي الاحتياجات الخاصة وآخرين، بهدف خلق طاقات جديدة، وهي واحدة من ورش الفنون الأخرى التي تشمل: التمثيل، والغناء، والإيقاع، والفنون التشكيلية، والتصوير.

وقال بعض المشاركين في الورشة إنّ التدريب على الرقص المعاصر بالموسيقى بالتعاون مع فنانين آخرين مكتملي القدرات يعطيهم طاقة إيجابية كونهم يستطيعون القيام بكل المهارات والفنون التي تجعلهم جزءًا من المجتمع، وليسوا حبيسي البيوت.