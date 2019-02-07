ولاية هندية تمنح العرائس الفقيرات هدايا ذهبية‎

مع اقتراب موعد الانتخابات الهندية وفي أحدث هبات من المال العام، أعلنت ولاية هندية أنها ستمنح ذهبًا تقارب قيمته 530 دولارًا لكل عروس من أسرة فقيرة، وذلك في أحدث هبات من المال العام قبل انتخابات عامة يتعين إجراؤها بحلول مايو أيار المقبل.

فقد خصص هيمانتا بيسوا سارما وزير مالية الولاية المنتجة للشاي ثلاثة مليارات روبية (42 مليون دولار) لبرنامج الذهب في العام المالي المقبل، الذي يبدأ في أول أبريل نيسان، وبهذا المبلغ يمكن شراء 875 كيلوغرامًا من الذهب تكفي لنحو 80 ألف عروس.

ويواجه حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، الذي يدير ولاية اسام بشمال شرق الهند والذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، معركة انتخابية للبقاء فترة جديدة في السلطة؛ بسبب تدني دخول الزراعة ونقص الوظائف، مما صرف عن الحزب بعضًا ممن أيدوه في الانتخابات السابقة عام 2014.

وأعلنت الحكومة الاتحادية تقديم هبات نقدية للمزارعين وخفض الضرائب؛ للتخفيف عن الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة، الأسبوع الماضي.

وخفض البنك المركزي، يوم الخميس، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2017، بما يتفق مع مطلب الحكومة، بينما تحاول حفز الاقتصاد.

ويعفي حزب المؤتمر المعارض أيضًا المزارعين من القروض المستحقة عليهم، وأعلن أنه سيوفر عطايا مالية للعاطلين عن العمل في بعض الولايات التي يسيطر عليها.

لكن منح الذهب للعرائس تطور جديد.

قال سارما في خطابه بشأن الميزانية، أمس الأربعاء: “من الطقوس المعتادة التي باتت جزءًا من المجتمع الإسلامي منذ قرون، تقديم هدية عبارة عن مجموعة من الحلي الذهبية للابنة على سبيل المباركة، وهي تغادر منزل والدها لبدء حياة جديدة”.

وأضاف أن من المفترض أن يمنع البرنامج الأسر من الاستدانة لدفع مهور بناتها.

ومضى يقول: “أشعر أن مسؤوليتي الرسمية هي الوقوف مع هؤلاء الآباء الذين لا يستطيعون شراء هدية الحلي الذهبية”.

وسيقتصر البرنامج على عروسين من كل أسرة يقل دخلها عن 500 ألف روبية (سبعة آلاف دولار) سنويًا، وستحصل كل عروس على ما وزنه 11.66 جرام من الذهب.

وينص القانون الهندي على ضرورة توقف منح الهدايا بمجرد تحديد موعد الانتخابات.