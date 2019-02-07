هيئة الترفيه السعودية تكشف عن فعالياتها العالمية المقبلة

كشفت هيئة الترفيه السعودية عن باقة من الفعاليات والأنشطة والبرامج الترفيهية التي ستشهدها المملكة خلال الفترة المقبلة، بعد توقيع رئيس مجلس إدارتها المستشار تركي آل الشيخ بضع اتفاقيات تعاون مع جهات مختلفة في هذا الشأن.

وأوردت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” مجموعة من أبرز تلك الفعاليات، ومنها إقامة مدن ترفيهية متنقلة في بضع مناطق تشرف عليها شركة Mellors العالمية المتخصصة.

المملكة تتأهب لإقامة مدن ترفيهية متنقلة في عدة مناطق والتي تُشرف عليها شركة Mellors العالمية المتخصصة في ذلك. #هيئة_الترفيه#الترفيه_ولع pic.twitter.com/mAGvsU1vwj — هيئة الترفيه (@GEA_SA) February 6, 2019

وسيقام مهرجان “فيراري” في حدث تفاعلي كبير، حسب الهيئة، سيستعرض أحدث سيارات فيراري الإيطالية، إلى جانب إقامة شركة The Work عرض الخفة The Illusionist الأكثر شهرة في العالم، في المملكة.

في حدث تفاعلي حي؛ سيقام مهرجان "فيراري" والذي يستعرض أحدث سيارات فيراري الإيطالية.#هيئة_الترفيه #الترفيه_ولع pic.twitter.com/wAnNd0WZpB — هيئة الترفيه (@GEA_SA) February 6, 2019

من جانب السينما؛ سيُقام عدد من العروض السينمائية المميزة في الهواء الطلق بإشراف شركة Luna Cinema العالمية، ولمحبي العروض الكوميدية؛ إلى جانب عروض Police Academy التفاعلية الكوميدية الحية.

أشهر البرامج التلفزيونية Ultimate Soldier Challenge المتخصصة في تحدي الجنود ستكون حاضرة لاستعراض المهارات الحربية السعودية.#هيئة_الترفيه#الترفيه_ولع pic.twitter.com/8vQO9Q7dQU — هيئة الترفيه (@GEA_SA) February 6, 2019

وتتضمن الفعاليات -أيضاً- أشهر البرامج التلفزيونية Ultimate Soldier Challenge المتخصصة في تحدي الجنود ستكون حاضرة لاستعراض المهارات الحربية السعودية.

أنتم على موعد مع عروض حية مشوقة مع Dynamo أشهر لاعبي الخفة في العالم والذي سيقدم عدة عروض حول المملكة.#هيئة_الترفيه#الترفيه_ولع pic.twitter.com/CCmGwWqLqy — هيئة الترفيه (@GEA_SA) February 6, 2019

وتشمل أجندة هيئة الترفيه كذلك عروضاً حية مشوقة مع Dynamo أشهر لاعبي الخفة في العالم والذي سيقدم عدة عروض حول المملكة، كما ستشرف شركة Merlin Entertainment المتخصصة في متاحف الشمع على إنشاء متحف “مدام توسو” الشهير في المملكة.

شركة Merlin Entertainment المتخصصة في متاحف الشمع ستُشرف على إنشاء متحف "مدام توسو" الشهير في المملكة.#هيئة_الترفيه#الترفيه_ولع pic.twitter.com/jaaF8oFUKe — هيئة الترفيه (@GEA_SA) February 6, 2019

إلى جانب تنظيم سباق 5000 متر من الألوان العالمي الذي سيُقام من قبل شركة IMG.

تجربة ممتعة وجديدة كليًا تنتظركم مع سباق الـ ٥٠٠٠ متر من الألوان العالمي الذي سيُقام من قبل شركة IMG.#هيئة_الترفيه#الترفيه_ولع pic.twitter.com/135azkMt3o — هيئة الترفيه (@GEA_SA) February 6, 2019

وقالت الهيئة إن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ وقع في العاصمة البريطانية لندن عددًا من مذكرات التفاهم بين الهيئة ومجموعة من الجهات، بهدف إثراء وتنويع المحتوى الترفيهي في المملكة، واستقطاب أحدث الخبرات العالمية في مجال الترفيه.

لمحبي العروض الكوميدية؛ تنتظركم ساعات من الضحك والمرح مع Police Academy بعروض تفاعلية كوميدية حية أمام الجمهور.#هيئة_الترفيه#الترفيه_ولع pic.twitter.com/lO8nhHhpSD — هيئة الترفيه (@GEA_SA) February 6, 2019

ولفتت إلى أن مذكرات التفاهم الموقعة تنوعت ما بين العروض الحية والاستعراضية، والمدن الترفيهية المتنقلة والسينما الخارجية، بالإضافة إلى دوري الكلاسيك لكرة القدم.

تم توقيع عدد من المذكرات والاتفاقيات من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أ. تركي آل الشيخ وذلك لإثراء القطاع الترفيهي وتنويع الفرص الترفيهية في المجتمع.#هيئة_الترفيه#الترفيه_ولع pic.twitter.com/ZmFzEKiXkk — هيئة الترفيه (@GEA_SA) February 6, 2019

وأعلنت الهيئة عن إطلاق #تحديات_الترفيه الذي وصفته بأنه “أكبر برنامج لاكتشاف وتطوير المواهب المحلية، وتمَّ 20 مليون ريال لتدريب وتمكين أفضل المواهب لتصل للعالمية.

ودعت الهيئة الشباب وأصحاب المواهب للمشاركة في التنافس، قائلة: “إن كنت تتمتع بمواهب إبداعية لا تتردد بالمشاركة في برنامج #تحديات_الترفيه الوطني الذي يهدف لتمكين أفضل المواهب المحلية لتصل إلى العالمية!”.