هيئة الترفيه السعودية تكشف عن فعالياتها العالمية المقبلة

هيئة الترفيه السعودية تكشف عن فعالياتها العالمية المقبلة

المصدر: فريق التحرير

كشفت هيئة الترفيه السعودية عن باقة من الفعاليات والأنشطة والبرامج الترفيهية التي ستشهدها المملكة خلال الفترة المقبلة، بعد توقيع رئيس مجلس إدارتها المستشار تركي آل الشيخ بضع اتفاقيات تعاون مع جهات مختلفة في هذا الشأن.

وأوردت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” مجموعة من أبرز تلك الفعاليات، ومنها إقامة مدن ترفيهية متنقلة في بضع مناطق تشرف عليها شركة Mellors العالمية المتخصصة.

وسيقام مهرجان “فيراري” في حدث تفاعلي كبير، حسب الهيئة، سيستعرض أحدث سيارات فيراري الإيطالية، إلى جانب إقامة شركة The Work عرض الخفة The Illusionist الأكثر شهرة في العالم، في المملكة.

من جانب السينما؛ سيُقام عدد من العروض السينمائية المميزة في الهواء الطلق بإشراف شركة Luna Cinema العالمية، ولمحبي العروض الكوميدية؛ إلى جانب عروض Police Academy التفاعلية الكوميدية الحية.

وتتضمن الفعاليات -أيضاً- أشهر البرامج التلفزيونية Ultimate Soldier Challenge المتخصصة في تحدي الجنود ستكون حاضرة لاستعراض المهارات الحربية السعودية.

وتشمل أجندة هيئة الترفيه كذلك عروضاً حية مشوقة مع Dynamo أشهر لاعبي الخفة في العالم والذي سيقدم عدة عروض حول المملكة، كما ستشرف شركة Merlin Entertainment المتخصصة في متاحف الشمع على إنشاء متحف “مدام توسو” الشهير في المملكة.

إلى جانب تنظيم سباق 5000 متر من الألوان العالمي الذي سيُقام من قبل شركة IMG.

وقالت الهيئة إن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ وقع في العاصمة البريطانية لندن عددًا من مذكرات التفاهم بين الهيئة ومجموعة من الجهات، بهدف إثراء وتنويع المحتوى الترفيهي في المملكة، واستقطاب أحدث الخبرات العالمية في مجال الترفيه.

ولفتت إلى أن مذكرات التفاهم الموقعة تنوعت ما بين العروض الحية والاستعراضية، والمدن الترفيهية المتنقلة والسينما الخارجية، بالإضافة إلى دوري الكلاسيك لكرة القدم.

وأعلنت الهيئة عن إطلاق #تحديات_الترفيه الذي وصفته بأنه “أكبر برنامج لاكتشاف وتطوير المواهب المحلية، وتمَّ 20 مليون ريال لتدريب وتمكين أفضل المواهب لتصل للعالمية.

ودعت الهيئة الشباب وأصحاب المواهب للمشاركة في التنافس، قائلة: “إن كنت تتمتع بمواهب إبداعية لا تتردد بالمشاركة في برنامج #تحديات_الترفيه الوطني الذي يهدف لتمكين أفضل المواهب المحلية لتصل إلى العالمية!”.

 

 

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