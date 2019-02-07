مصرية تطلب الخلع من زوجها بسبب “عينه الحسودة”

طلبت زوجة مصرية الخلع من زوجها، بسبب “الحسد المبالغ فيه”.

واتهمت الزوجة البالغة 28 عامًا، في القضية المنظورة لدى محكمة الأسرة بمصر، زوجها بـ”الحسد المبالغ فيه الذي لم تستطع مقاومته بكل الطرق المتاحة والآيات القرآنية والبخور والمسك”.

وأضافت أنها “تطلب الخلع من زوجها بسبب الضرر الواقع عليها من حسده”.

وبينت أنها “اكتشفت حسده من أول يوم زواج قبل 8 أشهر واستعانت بمواد خاصة لمقاومة السحر والحسد جلبتها من عطار قريب من المنزل نصحها بها أصدقاء لها عبارة عن بخور ومسك ومصاحف ووضعتها في كل ركن بالمنزل”.

وأوضحت أنها “والدته كانت تقوم في بعض الأحيان بقراءة آيات من المصحف الشريف أمامه لمنع الحسد”.