“أختام رسمية” في “سوق الحرامية” بالكويت (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تداوله، اليوم الاثنين، حسابات وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، ما قيل إنه أختام رسمية عثر عليها في “سوق الحرامية” بجليب الشيوخ.

وظهر أحد الأشخاص في المقطع، يَحمل ختمًا، وقال، إن الختم يحمل اسمًا لموظف يعمل في وزارة التربية، دون الإفصاح عن اسم الموظف قائلًا: “دون ذكر أسماء”.

ووقف الشخص ذاته إلى جانب مجموعة من عمال النظافة وأشخاص آخرين في السوق، وقد تناثرت على الطريق مجموعة كبيرة من الملابس والأغراض غير واضحة المعالم.

وعكست الحالة، التي أظهرت -أيضًا- عددًا من الآليات الكبيرة، ما يبدو أنه حملة تفتيش أو ما شابه في “سوق الحرامية” والتي تم خلالها العثور على الختم.