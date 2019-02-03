إسرائيل تفصل مؤذن مسجد في عكا بسبب ملابسه

طالب مؤذن أحد مساجد مدينة عكا في إسرائيل بإعادته لوظيفته بعد فصله بسبب نشر صور له على الإنترنت، وهو يرتدي ملابس “كاشفة” أثناء مشاركته في بطولة لبناء الأجسام.

وقال إبراهيم المصري (أبو الحسن) مؤذن جامع الجزار في عكا، إنه فُصل من وظيفته بعدما شاهد مسؤولون محليون صورًا له أثناء البطولة التي نُظمت في العام 2017.

وأضاف المصري:”لكل رياضة لباس خاص.. وكرة القدم لها لباس خاص.. وكرة التنس لها لباس خاص، والسباحة لها لباس خاص، ونفس الشيء رياضة كمال الأجسام لها لباس خاص” في إشارة إلى السروال القصير الذي يرتديه الرجال لهذه الرياضة.

وتابع:”لم أتوقع أن يصل الأمر إلى الفصل.. يقولون إن إسرائيل دولة ديمقراطية.. وكل بني آدم بغلطوا، وممكن يتصحح الشيء، لكن أن يصححوا لي الغلط بغلط، هذا لا يجوز”.

ويشرف على المساجد وغيرها من المؤسسات الدينية غير اليهودية في إسرائيل، مسؤولون محليون يرفعون تقاريرهم إلى وزارة الداخلية.

وقال متحدث باسم الوزارة إن المصري”أُقيل بموجب قواعد منظمة”، رافضًا الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن القضية.

كما رفضت إدارة المسجد التعليق، وأحالت الأسئلة إلى الوزارة.

وأكد المصري، أن قرار فصله اتَّخذه مسؤول رأى أن مشاركته في البطولة تتعارض مع وظيفته الدينية.

وأضاف أن القرار اتُّخذ بناءً على شكل الزي الرياضي فقط دون الالتفات إلى شخصه.

وصوت المصري (46 عامًا) كمؤذن، مألوف في مدينة عكا القديمة منذ فترة طويلة، كما أنه شجع شبانًا على عدم البقاء في الشوارع والذهاب بدلًا من ذلك إلى صالات بناء الأجسام.

وقال رفعت شعبان (50 عامًا)، أحد سكان عكا، وكان عضوًا في مجلس بلدية عكا:”أهالي عكا كلهم يحبون (أبو الحسن)، وكلنا تعوَّدنا على أنه هو المؤذن في جامع الجزار، وصوته جميل”.