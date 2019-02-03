العثور على تمثال أثري لبوذا في أستراليا (صور)

ساهمت الصدفة في العثور على تمثال نادر لبوذا يعود تاريخه إلى القرن الـ15 في أستراليا، وجده رجلا الأعمال شاين تومسون وليون ديشامبس، في ولاية أستراليا الغربية أثناء تصوير فيلم وثائقي.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يرجع تاريخ التمثال الصغير إلى “سلالة مينغ” الحاكمة في القرن الـ 15، وعُثر عليه أثناء تصوير شاين وليون فيلمًا وثائقيًا عن المستكشفين الفرنسيين الأوائل في منطقة “جاسكوين” في غرب أستراليا.

وكشف “ليون” أنه تم العثور على التمثال بواسطة أجهزة الكشف عن المعادن، وسرعان ما طلب صانعو الأفلام آراء الخبراء بشأن التمثال على الإنترنت، وعلموا أنه يرجع إلى عصر أسرة مينغ الصينية الحاكمة.

وعن الاكتشاف التاريخي، قال “طومسون”: “هذا الاكتشاف المذهل دليل على ثراء تاريخ أستراليا الغربية”، وقال إن اللغز الأكبر يكمن في كيفية وصول هذا التمثال إلى الأراضي الأسترالية، وأشار إلى أن هذا الكشف قد يكون دليلًا على وصول الأساطيل الصينية إلى أستراليا في فترة مبكرة عما كان يُعتقد سابقًا.

يُعتقد أيضًا أن التمثال يرجع إلى إحدى سفن الأدميرال “تشنغ خه”، وهو مستكشف صيني قام بالعديد من الرحلات الملحمية خلال القرن الخامس عشر، وقال “ليون”: “إن التاريخ الذي يكشفه هذا التمثال، هو الكنز الحقيقي”.

هذا وقال “مارك وانغ”، نائب رئيس متحف “التاريخ الصيني الأسترالي” في ملبورن، إنه من الممكن أن يكون قد وصل هذا التمثال أستراليا خلال الـ 150 عامًا الماضية، تقريبًا، كما قال إنه على الرغم من أنه يرجع لأسرة مينغ، فذلك لا يعني بالضرورة قدومه إلى هنا.

ولا زالت تتفاوت الآراء بشأن كيفية وصول هذا التمثال النادر إلى أستراليا.