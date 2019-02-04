هل تنجح حملة “خليها في المصنع” لمقاطعة السجائر في مصر؟ (فيديو إرم)

دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حملة لمقاطعة السجائر تحت عنوان “خليها في المصنع”، بهدف مقاطعة شراء السجائر، اعتراضًا على أسعارها المرتفعة، ومحاولة للضغط على الشركات من أجل خفض أسعارها مرة أخرى.

ورصدت كاميرا “إرم نيوز” آراء المصريين في الشارع بشأن الحملة، ومدى استجابتهم لها، حيث أكدت النسبة الأكبر من المواطنين فشلها لعدم قدرة المدخن على التخلي عن السجائر مهما بلغ سعرها بدليل أن شراءها مستمر بكثافة رغم الغلاء الشديد لأسعارها.

لكنّ بعض المواطنين قالوا إنهم مستعدون للتخلي عن السجائر بعد ارتفاع أسعارها وأعلنوا مساندتهم للحملة، مطالبين الجميع بمواجهة الغلاء بكل صوره، بغض النظر عن السلعة.

يذكر أن حملة “خليها في المصنع” والتي بدأت من 1 شباط/فبراير الجاري وتستمر حتى السابع من الشهر ذاته، أثارت الجدل بشأن أهدافها في محاولة للسيطرة على أسعار السجائر، ودحض أي محاولة قريبة لرفع أسعارها، وبين كونها ذات أثر سلبي حال حققت تلك الأهداف مشجّعة على التدخين.

وبحسب الأرقام، هناك ما يقرب من 14 مليون مصري يمارسون عادة التدخين، بنسبة بلغت 19.6% من الشعب، ينفقون نحو 18 مليار جنيه سنويًا على شراء السجائر، وفق آخر إحصائية صدرت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.