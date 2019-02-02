امرأة عربية تطلب الخلع من زوجها بسبب “فحولته الزائدة”

تقدمت سيدة مصرية بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمحافظة الجيزة، بسبب فحولة زوجها الجنسية، حيث يضاجعها أكثر من 10 مرات يوميًا.

وقالت الزوجة “م.ن” في دعواها إنها متزوجة منذ 8 سنوات ولم يعكر صفو حياتها مع زوجها شيء، حتى تبدلت الأحوال فى آخر 4 شهور وتحولت إلى جحيم، بعدما توقف زوجها عن العمل ومكث في المنزل فترات طويلة.

وأوضحت السيدة في دعواها أن زوجها طيلة مدة جلوسه في المنزل يطلب مضاجعتها باستمرار، حتى وصل في بعض الأيام إلى 10 مرات، قائلة: “حتى ظننت أنه أصيب بحالة شره جنسي”.

وتابعت: “طلبت منه أن يعرض نفسه على طبيب، لكنه رفض بشدة، واكتشفت أنه يتعاطى منشطات جنسية، وبدأت أرفض مضاجعته، ولكنه لم يعطني حتى فرصة الرفض، وبدأ يربطني في السرير ويغتصبني، عندها أدركت استحالة العشرة معه، فهربت من منزل الزوجية وأقمت دعوى خلع”.

وبحسب آخر إحصائية رسمية أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فإن أكثر من 4 ملايين دعوى قضائية، تنظرها المحاكم سنويًا، 60% منها تتعلق بقضايا الخلع، وأهم الأسباب التي تدعو لذلك: عدم قدرة الزوج على تلبية مطالب أسرته، وتعاطي المخدرات، وعدم التوافق الجنسي، والمشاكل الأسرية، والخيانة، وغيرها.