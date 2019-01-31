إطلاق مشروع “برج جميرا” في دبي (صور)

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “برج جميرا” كعلامة مميزة جديدة للمشهد العمراني في دبي ومعلم سياحي جديد في قلب منطقة جميرا.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فسيصل ارتفاع البرج إلى 550 مترًا ويتكون من جزأين تربطهما منصة زجاجية واسعة ذات إطلالة بانورامية.

وسيتم تشييد البرج في قلب مساحة ستتسم بتصميمها الفريد على شكل بصمة، وستشمل منطقة البرج مساحات واسعة مخصصة لإقامة احتفاليات وفعاليات ومناسبات اجتماعية وثقافية وفنية ورياضية متعددة مع مراعاة أن توفر تلك المنطقة خيارات ترفيهية عائلية عديدة.

ويتمتع “برج جميرا” بموقعه الاستراتيجي ضمن مشروع “داون تاون جميرا” مقابل شارع الشيخ زايد في منطقة الصفوح التي تحتضن أبرز معالم مدينة دبي مثل فندق برج العرب جميرا، فيما سيتم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع في العام 2023.

وسيكون “برج جميرا” أحد أكثر المعالم المعمارية تميزًا من حيث التصميم؛ إذ إنه مستوحى من تموجات التلال والواحات الصحراوية ويأتي تصميمه مراعيًا لمقومات الاستدامة الحديثة ليتفرد بذلك عن أي تصميم سبقه في الإمارة، وسيوفر البرج لزائريه فرصة الاستمتاع بمشاهدة مدينة دبي على مدار الساعة على ارتفاعات واتجاهات متعددة، ووفقًا لأعلى معايير السلامة العالمية مع توفر خيارات ضيافة وترفيه تفاعلية عالمية المستوى.

وستوفر منصة المشاهدة الزجاجية التي تربط جزأي البرج إطلالة بانورامية فريدة لكلٍ من مدينة دبي ومياه الخليج العربي وستكون مزودة بأحدث التقنيات لتعزّز تجربة الزائر.