وفاة أمير الإيزيديين في العالم إثر مرض عضال

توفي الأمير تحسين سعيد علي بك، أمير الديانة الأيزيدية في كردستان والعالم، الاثنين، في مدينة هانوفر الألمانية عن عمر ناهز الـ 86 عاما بعد مرض عضال.

ومن المنتظر أن يدفن جثمانه في كردستان العراق حيث يحظى الراحل بمكانة روحية جليلة لدى طائفته والأكراد عموما.

وكان تحسين بك أمير الديانة الإيزيدية في العراق والعالم ورئيس المجلس الروحاني الأيزيدي.

ولد في 15 آب أغسطس 1933، في منطقة باعدرى التابعة لقضاء الشيخان، في الموصل، وتم تنصيبه أميرا للإيزديين، بترشيح من جدته ميان خاتون، بعد مرور 15 يوما على وفاة والده الأمير سعيد علي بك عام 1944.

وكان الأيزيديون في كردستان العراق تعرضوا لـ “حملة إبادة” من قبل تنظيم داعش، وهو ما جعل المجتمع الدولي يلتفت إلى مسألة الاضطهاد الديني الذي تتعرض له هذه الطائفة الدينية المنتشرة في العراق وسوريا وروسيا، فضلا عن جاليات كبيرة منتشرة في أوروبا، وخصوصا ألمانيا.

ونالت الفتاة الأيزيدية ناديا مراد الناجية من براثن داعش جائزة نوبل للسلام.