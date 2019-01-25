طرد عائلة “يهودية” من طائرة لهذا السبب الغريب (صور)

أجبر زوجان امريكان “يهوديان” وطفلتهما البالغة من العمر 19 شهرًا، على مغادرة الطائرة قبل إقلاعها بقليل؛ بعد أن اشتكى عدد من المسافرين بأن الزوجين رائحتهما غريبة.

وكان “يوسي أدلر” وزوجته “جيني” وطفلتهما عائدين إلى منزلهما في مدينة ديترويت بعد عطلة قصيرة في ميامي شرق الولايات المتحدة مساء يوم الأربعاء، عندما أبلغ بضرورة مغادرة الطائرة هو وأسرته.

وقال يوسي:”كنا جالسين في مقاعدنا قبل قليل من وقت الإقلاع، عندما حضر موظفو الشركة وطلبوا منا مغادرة الطائرة…. سألتهم عن السبب فقالوا إن بعض المسافرين اشتكوا بأن لنا رائحة غريبة… فقلت لهم ليست لنا أي رائحة، لكنهم تجاهلونا”.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن شركة الخطوط الجوية الأمريكية أكدت الخبر، وقالت إنه تم إنزال يوسي وأسرته في غرفة فندقية، وحجز رحلة لهم في اليوم التالي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن يوسي وأسرته سافرا صباح أمس الخميس إلى ديترويت، وأن حقائبه كانت تنتظرهما في المطار.

وقالت جيني:”أوقفنا عددًا من الأشخاص في مطار ميامي، وسألناهم إن كانوا يشمون رائحة غريبة، وقلنا لهم إننا نسأل لأنه تم إنزالنا من الطائرة… الحقيقة إنه كان موقفًا حرجًا جدًا”.

ومن جانبه؛ أعرب يوسي عن اعتقاده بأن تم إنزاله وأسرته من الطائرة لسبب آخر، مضيفًا: “أريد أن يعترفوا لنا بالسببب الحقيقي لإنزالنا من الطائرة”.