كويتيون يناشدون سلطات بلادهم للبحث عن مواطن مفقود في السعودية

كويتيون يناشدون سلطات بلادهم للبحث عن مواطن مفقود في السعودية

المصدر: نسرين العبوش– إرم نيوز

ناشد عدد من النشطاء في الكويت، سلطات بلادهم للبحث عن المواطن المفقود، سعود فريان العنزي، الذي فقد في السعودية منذ الأربعاء الماضي في الرياض دون معرفة مصيره أو أي معلومات عنه.

وقال النشطاء إن “المواطن العنزي وهو لاعب منتخب الكويت السابق ونادي الفحيحيل، فقد منذ الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الماضي في الرياض”، مطالبين من يعرف عنه أو عن سيارته التي تم نشر صورة لها إبلاغ الجهات المعنية بوزارة الداخلية.

وطالب شقيق الشاب المفقود، بتزويده بأي معلومات تتوفر حول شقيقه المفقود.

وتفاعل عدد من النواب والنشطاء مع الحدث، مطالبين بتكثيف الجهود للبحث عن العنزي، إذ طالب النائب طلال الجلال، وزارة الخارجية بالتواصل مع كافة القنوات في السعودية، لمعرفة مصير الشاب وعودته إلى أهله سالمًا.

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