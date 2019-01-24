50 عامل نظافة يحتفلون بزفافهم في مدينة عدن اليمنية (صورة)

شهدت مدينة عدن، العاصمة اليمنية المؤقتة، اليوم الخميس، تنظيم حفل زفاف، شارك فيه 50 شخصًا من العاملين في قطاع النظافة بالبلاد.

وأقيم الاحتفال، الذي تخلله عدد من الفقرات الفنية والغنائية، قدمته فرقة موسيقية، برعاية المجلس الانتقالي الجنوبي، بحسب مصادر محلية.

وقدم المجلس الانتقالي كعكة ضخمة، كتب عليها إهداء من المجلس للعرسان، جاء فيه: “مبروك للعرسان.. مع تحيات المجلس الانتقالي الجنوبي”.

وتعاني اليمن منذ تمرد الحوثيين على الحكومة الشرعية في العام 2014، من أوضاع معيشية صعبة، أثرت على جميع مناحي الحياة، ومنها ما ارتبط بالزواج، الذي بات الكثير من الشباب عاجزين عن الإيفاء بكل متطلباته؛ نظرًا لارتفاع معدلات البطالة والفقر.

ومن أجل التغلب على معوقات الزفاف، يلجأ بعض الشباب إلى الزفاف الجماعي، حيث تم تنظيم حفل جماعي، في نيسان/ أبريل الماضي، تحت رعاية هيئة الهلال الأحمرالإماراتي في “عدن”، تزوج فيه 200 عريس وعروسة.