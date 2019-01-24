فتوى مثيرة للجدل بشأن “حفلات توديع الموتى” في السعودية (فيديو)

هاجم رجل دين سعودي بارز مظاهر البذخ والمبالغة في إقامة مجالس العزاء ومناسبات الوفاة في المملكة، مشبّهًا الأمر بـ”حفلات توديع الموتى”.

وقال المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، في لقاء تلفزيوني إن “هذا العمل باطل وهو بدعة، والذين يقومون بذلك هم في الواقع يمكن أنْ نصفهم بأنهم يقيمون احتفال وداع لقريبهم”، على ما أوردت صحيفة “سبق” المحلية.

وأضاف أن “ما نشاهده اليوم هو كراسي وسواليف ونكت وضحك وأطعمة واستئجار قارئ للقرآن الكريم ولا تجد من يستمع له”.

وتابع:”الناس يحولون العزاء إلى شبه احتفالات، ويقدمون فيها الكثير من مقتضيات الضيافة”، مبيناً أن “العزاء” مواساة لأهل الميت وأقربائه والتخفيف من مصابهم والدعاء لميتهم بالرحمة وطلب الصبر والاحتساب عند الله على فقده ورحيله، فهم في حالة حزن واضطراب نفسي.

واستطرد قائلاً: “لا بأس بتقديم التعازي في المقبرة أو العمل أو المسجد أو المنزل وعدم تكرارها؛ لكن المنكر أن نقلب العزاء إلى سراء ورخاء وموائد وضحك ونكات”.

وطالب المنيع، بإعادة النظر وتصحيح المفاهيم حول مظاهر البذخ والتكلف والمبالغة في إقامة مجالس العزاء ومناسبات الوفاة، داعيًا إلى الاقتداء بسنة الرسول ﷺ وأصحابه.