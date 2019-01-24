قصر بـ 1.7 مليون دولار.. جائزة أفضل مقال في كندا (فيديو)

عرضت مسنة كندية قصرها، الذي يقع في مدينة ألبرتا الكندية، والبالغ ثمنه 1.7 مليون دولار كجائزة لأفضل مقال مؤثر.

ووفقًا لوكالة “يونايتد برس إنترناشونال”، وبسبب مشاكلها الصحية، تعجز الكندية “إيلا واغنر” عن الحفاظ على قصرها الفخم وصيانته بشكل صحيح، لذا قررت التخلي عنه، واختيار المالك الجديد لقصرها العزيز بطريقة مبتكرة للغاية.

وقالت إيلا، إنها سوف تمنح القصر كجائزة للفائز في مسابقة كتابة رسائل يشرح فيها المشاركون كيف سيغير الانتقال إلى القصر المطل على بحيرة حياتهم.

وأوضحت عبر حسابها على فيسبوك، أن الاشتراك في المسابقة يكون برسوم رمزية تُقدر بـ 25 دولارًا.