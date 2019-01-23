السماح بإقامة عروض غنائية وموسيقية في مطاعم ومقاهي السعودية يثير جدلاً بين روادها ‎

أثار إعلان هيئة الترفيه السعودية، بالسماح لجميع المطاعم والمقاهي في المملكة، إقامة فعاليات فنية تتضمن الغناء والموسيقى، جدلًا واسعًا بين رواد تلك الأماكن التي تشهد تغييرات متلاحقة بالتزامن مع انفتاح على الفنون تعيشه البلاد المحافظة.

وفي مواقع التواصل الاجتماعي التي تستقطب عددًا كبيرًا من المدونين السعوديين النشطين، كان النقاش حول خطوة هيئة الترفيه بإصدار تراخيص العروض الحية للمطاعم والمقاهي في صدارة المواضيع المتداولة وسط انقسام بين مرحب بالخطوة ومعارض لها وداع لمقاطعة المطاعم التي تستجيب لها.

استقطب الوسم “#الشعب_يقاطع_مطاعم_الموسيقي” في موقع “تويتر” واسع الاستخدام في السعودية، عددًا كبيرًا من المغردين السعوديين المنقسمين بشأن دعوة المقاطعة، ما قاد الوسم لقائمة الترند مع انضمام مزيد من المغردين للسجال الدائر.

وينظر فريق من السعوديين لإقامة عروض ترفيهية وفنية حية في المطاعم والمقاهي، على أنها جزء من التطور الاجتماعي والثقافي الذي تعيشه بلادهم منذ أكثر من عامين، في إشارة إلى إلغاء القيود على الحفلات الفنية في البلاد واستضافة كبار فناني وموسيقيي العالم في المملكة.

#الشعب_يقاطع_مطاعم_الموسيقي من لا يريد موسيقى الحل بسيط لا يذهب الى المطاعم التي فيها موسيقى ولكن يفرض ذوقه على الاخرين هذه وقاحة وهل اذا ما يسمع موسيقى علينا كلنا نكون مثله ؟!!! — f_a_t_m_a (@FATMA_S_AL) January 23, 2019

#هييه_الترفيه

الترفيه اختيار وليس فرض واجبار

اقحام برامجكم في كل مناشطنا العامة وحتى المطاعم والمنتزهات

تدخل في خصوصياتنا وتعدٍ على حرياتنا

فليس لدي استعداد ان اسمع موسيقى لا تناسب ذوقي

ولا مشهد مسرحي ساذج

فالمطعم لوجبة غذاء

والمنتزه لتنفس هواء

لا تؤذونا

فضجيج الإعلام

يكفينا..! — خالدالجاسر (@Aljasser1K) January 22, 2019

#الشعب_يقاطع_مطاعم_الموسيقي اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا يطالبون بأغلاق مكبرات المآذن

ويطالبون بالموسيقى ف المطاعم — ????????????ابو خالد???????? (@ttee565) January 23, 2019

#الشعب_يقاطع_مطاعم_الموسيقي

استغرب والله من الناس ذي صراحة يُزعجهم صوت المكبرات في المساجد ويُريحهم صوت المعازف في المطاعم — ﮼جـــزااع (@j_saa10) January 23, 2019

ويرى فريق آخر في الخطوة على أنها مخالفة لفتاوى تحرم الاستماع إلى الموسيقى والأغاني العاطفية، أو أنها لا تناسب المطاعم التي يلجأ لها الناس لتناول الطعام وقضاء بعض الوقت، داعين إلى مقاطعة المطاعم لإجبارها على التراجع عن إقامة عروض حية.

فتوى للشيخ سليمان الماجد : س: هل يجوز أن أجلس في مطعم يضع موسيقى أو أغاني وهدفي ليس إلا الأكل فقط؟ جواب الشيخ لا يجوز الدخول. #الشعب_يقاطع_مطاعم_الموسيقي — عبدالرحمن القحطاني (@pokytwins) January 23, 2019

#هييه_الترفيه

الترفيه اختيار وليس فرض واجبار

اقحام برامجكم في كل مناشطنا العامة وحتى المطاعم والمنتزهات

تدخل في خصوصياتنا وتعدٍ على حرياتنا

فليس لدي استعداد ان اسمع موسيقى لا تناسب ذوقي

ولا مشهد مسرحي ساذج

فالمطعم لوجبة غذاء

والمنتزه لتنفس هواء

لا تؤذونا

فضجيج الإعلام

يكفينا..! — خالدالجاسر (@Aljasser1K) January 22, 2019

#الشعب_يقاطع_مطاعم_الموسيقي اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا يطالبون بأغلاق مكبرات المآذن

ويطالبون بالموسيقى ف المطاعم — ????????????ابو خالد???????? (@ttee565) January 23, 2019

#الشعب_يقاطع_مطاعم_الموسيقي

استغرب والله من الناس ذي صراحة يُزعجهم صوت المكبرات في المساجد ويُريحهم صوت المعازف في المطاعم — ﮼جـــزااع (@j_saa10) January 23, 2019

وأنشأ أحد المغردين حسابًا متخصصًا برصد المطاعم والمقاهي التي ستقيم عروض فنية بهدف مقاطعتها، فيما لايعرف مدى الاستجابة الفعلية لهذه الدعوات في ظل حداثة قرار الهيئة الذي أعلنت عنه مساء يوم الثلاثاء.

#الشعب_يقاطع_مطاعم_الموسيقي هنا تستطيع معرفة المقاهي والمطاعم التي تتيح لعملائها أرقى الخدمات حيث نحرص على انتقاء الأماكن التي لا يوجد بها الموسيقى للعملاء .. والله ولي التوفيق — مطاعم ومقاهي بلا موسيقى (@NoMusic44) January 23, 2019

وقال رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، في مؤتمر صحفي أعلن فيه عن استراتيجية عمل الهيئة الحكومية في الفترة المقبلة، إن الهيئة مستعدة لإصدار تراخيص العروض الحية في المقاهي والمطاعم لعزف الموسيقى والعروض الغنائية وألعاب الخفة والكوميديا.

فيديو | تركي آل الشيخ يعلن إصدار تراخيص العروض الحية في المقاهي والمطاعم للعزف الموسيقي والعروض الغنائية والكوميديا الارتجالية. #الإخبارية #مؤتمر_تركي_آل_الشيخ #هيئة_الترفيه pic.twitter.com/oEKOBkEaJp — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 22, 2019

وتشهد المملكة انفتاحًا على العالم وفنونه، وكان مجرد تشغيل الموسيقى أو الأغاني المسجلة في المطاعم والمقاهي، سببًا لتدخل أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذين يجوبون الأسواق والأماكن العامة للتأكد من عدم وجود مخالفات من ذلك القبيل، قبل أن تقلص المملكة قبل أكثر من عامين من صلاحيات ذلك الجهاز الديني وتمنع رجاله من إيقاف أي نشاط.