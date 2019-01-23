بعد طلاق زوجته.. هكذا ظهر أغنى رجل في العالم خلال “تسكعه” مع عشيقته (صور)

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية صورًا لأغنى رجل في العالم الملياردير جيف بيزوس وعشيقته المذيعة الأمريكية لورين سانشيز معًا أثناء تنزههما في ماليبو كانيون في 30 من شهر تشرين الثاني/أكتوبر الماضي.

وعقب ذلك اتجه بيزوس ولورين إلى مطار سانتا مونيكا، بكاليفورنيا مع مجموعة من العمال من شركتها ورجل بدا أنه الحارس الشخصي لها.

واستُخدمت لورين مروحيتها للطيران لمسافة 20 ميلاً من المطار إلى تلة قريبة، واستمتع الثنائي بعلاجات السبا في سانتا مونيكا قبل أن يذهبا إلى عش غرامهما الذي يبلغ سعره 4.3 مليون دولار.

وارتدت سانشيز سروالًا ضيقًا، بالإضافة إلى سترة مكتوب عليها “Let’s Fly”، كما ارتدى بيزوس سروالًا قصيرًا وقميصًا رماديًا، وحاول إخفاء وجهه بالقبعة وارتدى نظارة شمسية.

وقامت سانشيز بفحص المروحة الخلفية للطائرة قبل الإقلاع، وبدت وكأنها تتحدث عن المروحية أمام بيزوس، ورافق الاثنان رجل ثالث بدا أنه حارس شخصي.

بمجرد هبوطهما في سانتا مونيكا توجه الاثنان إلى المنتجع الصحي لبعض العلاجات.

وقرّر أغنى رجل في العالم وزوجته ماكنزي الانفصال عن بعضهما بعد زواج استمر 25 عامًا.