طلاق الوزير المغربي محمد يتيم من زوجته بعد “صورة باريس” (صورة)

قضت محكمة الأسرة بمدينة سلا المغربية، اليوم الأربعاء، بطلاق وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، من زوجته وأم أبنائه بعد 30 عامًا من الارتباط، في أولى تداعيات انتشار صوره مع ممرضته الشابة في شوارع باريس.

وألزمت المحكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي، بأن يدفع لزوجته مبلغًا ماليًا قدره 30 مليون درهم مغربي، ما يُعادل 30 ألف دولار، كواجبات شرعية.

وأثارت صور الوزير مع شابة في شوارع باريس خلال شهر رمضان الماضي، الكثير من الجدل في المغرب، خاصة عدم وجود ارتباط شرعي بينهما، ولأنها غير محجبة، ولأن الوزير الإسلامي متزوج، ولأنه اصطحبها معه عندما كان في مهمة رسمية وخلال شهر رمضان الكريم.

وبعد أن اشتعلت نار الفضيحة، وانهمرت الانتقادات على حزب العدالة والتنمية الإسلامي، حاول مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والقيادي بذات الحزب إخماد النار، موضحًا أن الفتاة خطيبة محمد يتيم، وأنه شخصيًا حضر حفل الخطوبة.

وسبق أن دارت الكثير من الشائعات حول علاقة يتيم بممرضته الشابة، قبل ظهور صور باريس، وتناولت الشائعات أن الوزير مغرم بالفتاة وحاول إقناع زوجته بالتعدد، لكنها رفضت.