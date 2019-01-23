إيران تعتقل 72 شابًّا وفتاةً بعد حفلة مختلطة

اعتقلت السلطات الإيرانية في مدينة “ساري” شمال البلاد، في وقت متأخر، الثلاثاء، 72 شابًّا وفتاةً، بسبب إقامة حفلة موسيقية مختلطة تخللها تعاطي المشروبات الكحولية.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”، اليوم الأربعاء، أن قوات من استخبارات الحرس الثوري في مدينة ساري تمكنت من مداهمة مكان خاص كان يحتفل فيه 72 من الفتيات والشباب، مضيفة أن “تلك القوات تمكنت من اعتقال جميع المشاركين في هذه الحفلة المختلطة التي تعاطوا فيها جميعًا المشروبات الكحولية”.

وأكدت الوكالة “أن الحفلة المختلطة هي تجمّع يخالف القانون والدستور الإيراني”، مضيفًا أن “الشخص الذي سمح له بإقامة الحفلة في منزله تم اعتقاله، وهو من أصحاب الجرائم ومعروف بين أهالي مدينة ساري”.

ووفقًا لقوانين إيران، يحظر استهلاك الكحول والعلاقة بين النساء العازبات والرجال، وتفرض القوانين الصارمة غرامات مالية وعقوبات تصل للسجن والجلد، وقد تزايد تعاطي الإيرانيين للمشروبات الكحولية بشكل واضح، وخاصة في السنوات الأخيرة.

بالإضافة إلى الأقلية المسيحية الأرمينية في إيران، يحظر على الناس إنتاج الكحول واستهلاكه والتجارة فيه، ومع ذلك، بسبب المشروبات غير المشروعة التي تنتج بسبب هذا الحظر، تحدث مشاكل صحية وحتى الوفيات بشكل متكرر في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن 84 شخصًا قُتلوا بسبب الشرب غير القانوني في ستة أسابيع وتسمم 959 شخصًا.