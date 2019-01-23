تغريدة جديدة للسعودية الهاربة رهف محمد القنون تثير الجدل

نشرت الفتاة السعودية رهف محمد القنون، التي هربت من عائلتها في المملكة العربية السعودية، وحصلت على اللجوء في كندا، أخيرًا، تغريدة حملت استفزازاً جديداً للسعوديين وأثارت جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت رهف ترد على أحد المغردين عبر موقع “تويتر” هاجمها واعتبر أنها وحيدة وليس معها إلا “الشيطان وإخوانه”، لتؤكد له أنها اتخذت قرارها بنفسها وأنها تتمسك باستقلاليتها وقوتها وحريتها.

فهد بن محمد الزعاقي، الذي يصف نفسه عبر “تويتر” بأنه مترجم سابق لخادم الحرمين الشريفين ،الديوان الملكي السعودي، هاجم رهف وما أقدمت عليه قائلاً: “لا دين لا أم لا أب لا إخوة لا وطن، معك فقط الشيطان و إخوانه”.

وردت عليه رهف قائلة: “هذا قراري. معي نفسي واستقلاليتي وقوتي وحريتي، معي كل ما أريده والحياة حلوة”، لتتوالى التعليقات ما بين الفريقين المتقابلين، أنصار رهف والمتعاطفين معها من جهة، والناقمين عليها من جهة أخرى.

هذا قراري. معي نفسي واستقلاليتي وقوتي وحريتي، معي كل ما أريده والحياة حلوه https://t.co/CUZbUfkbIp — Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) January 22, 2019

وانضم مغرد يدعى “الحريري” إلى الزعاقي في انتقاد خطوة رهف بالهرب من أسرتها وبلادها قائلاً: “ما الحرية التي حصلت عليها في كندا ولم تكن موجودة في السعودية كنت بين أهلك وناسك ورفاق دراستك معززة مكرمة ومن الطبيعي أن يحصل مشاكل بين الشخص وأهله ولكن هم سند الإنسان في حياته تخيلي وصلك خبر مرض أحد من أهلك بسرطان وأن الموت قرب منه ماهو شعورك”.

ماهي الحرية التي حصلتي عليها في كندا ولم تكن موجودة في السعودية

كنتي بين اهلك وناسك ورفاق دراستك معززه مكرمه ومن الطبيعي ان يحصل مشاكل بين الشخص واهله ولكن هم سند الانسان في حياته

تخيلي وصلك خبر مرض احد من اهلك بسرطان وان الموت قرب منه ماهو شعورك — الحريري (@ALGASHESH) January 22, 2019

مغردة تدعى “نورة من العراق” علقت على رد رهف قائلة: “الحياه حلًوة قنعي نفسك الدنيا فانية وأنت خسرت الدنيا والآخرة وخسرت رضا الوالدين حلتو كانو ماذيج ولو كذب مداصدك بس اهم شي بر الوالدين تتكلمين اللغه بطلاقه وسفر ونركيله وصورين سنابات كنتي اي اضطهاد وحرمان اللي تدعينه مختصر كلام فتاه تبعت خطوات شيطان نوره من العراق واعشق سعوديه”.

الحياه حلًوه قنعي نفسك الدينا فانيه وانتي خسرتي الدنيا والاخره وخسرتي رضا الولدين حلتو كانو ماذيج ولو كذب مداصدك بس اهم شي بر الولدين تتكلمين اللغه بطلاقه وسفر ونركيله وصورين سنابات كنتي اي اضطهاد وحرمان اللي تدعينه مختصر كلام فتاه تبعت خطوات شيطان نوره من العراق واعشق سعوديه — Nour Nour (@NourNou94914656) January 23, 2019

في المقابل، أكدت مغردة تدعى “سماح الهاشمي” أن رهف حرة في تقرير مصيرها، قائلة: “الأم والأب والأخ ماراح يدومون لها ولا أحد مخلد وأنا أحمد الله أن رهف نجت بنفسها من ظلم قد يقع عليها من أهل لم يقدروا أمانتهم فهي ليست ملكًا لهم هي كيان وروح مستقل وليست عبدة لأحد تنتقل ملكيتها أو وصايتها من شخص لآخر”.

الام والاب والاخ ماراح يدومون لها ولا احد مخلد وانا احمد الله ان رهف نجت بنفسها من ظلم قد يقع عليها من اهل لم يقدروا امانتهم فهي ليست ملك لهم هي كيان وروح مستقل وليست عبدة لاحد تنتقل ملكيتها او وصايتها من شخص لاخر — Samah Alhashemy (@SamahAlhashemy) January 23, 2019

وانضم الأديب نبيل المعجل لمنتقدي الزعاقي مستنكراً عليه تدخله في الأمر قائلاً: “وما دخلك ودخلي بها يا أخ فهد؟ أخوها والدها، زوجها؟ حتى لو كنت أنا أو أنت أحدهم فـ رهف ذهبت واختارت ما تريده هي لا ما نريده أنت وأنا وجاري العاشر لها. ليس من حقنا الوصاية عليها وهي فقط من تتخذ وتقيِّم وتراجع قراراتها. رجاءً اتركوها وشأنها وتمنوا لها التوفيق”.

وما دخلك ودخلي بها يا أخ فهد؟ أخوها والدها، زوجها؟ حتى لو كنت أنا أو أنت أحدهم فـ رهف ذهبت واختارت ما تريده هي لا ما نريده أنت وأنا وجاري العاشر لها.

ليس من حقنا الوصاية عليها وهي فقط من تتخذ وتقيِّم وتراجع قراراتها.

رجاءً اتركوها وشأنها وتمنوا لها التوفيق. — #نبيل_المعجل (@NabeelAlmojil) January 23, 2019

وانتقدت مغردة تدعى “ريمان الرشيد” الموقف الكندي من قضية رهف القنون قائلة: “يا ليت كندا تهتم بالمتشردين اللي نشوفهم في شوارع كندا بالاول، الانسانية ليست في كندا ، كندا بلد الفقر والتشرد والذل والناس النائمة بالشوارع، أتمنى من كندا ألا تتدخل في أمور الشعب السعودي”.

يا ليت كندا تهتم بالمتشرديين اللي نشوفهم في شوارع كندا بالاول، الانسانية ليست في كندا ، كندا بلد الفقر والتشرد والذل والناس النائمة بالشوارع ، أتمنى من كندا لا تتدخل في امور الشعب السعودي . — ريمان الرشيد ???? (@reeman_q11) January 23, 2019

يشار إلى أن رهف محمد القنون، التي تبرأت منها عائلتها في بيان رسمي، نشرت قبل أيام تغريدة حملت رسالة للعائلات التي لديها أبناء، قالت فيها: “أولادكم ليسوا لكم، أولادكم أبناء الحياة المشتاقة إلى نفسها. بكم يأتون إلى العالم، ولكن ليس منكم، ومع أنهم يعيشون معكم فهم ليسوا ملكًا لكم”.

وأضافت رهف: “أنتم تستطيعون أن تمنحوهم محبتكم، ولكنكم لا تقدرون أن تغرسوا فيهم بذور أفكاركم؛ لأن لهم أفكارًا خاصة بهم”.