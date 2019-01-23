الداعية السعودي عادل الكلباني يثير الجدل بتغريدات عن “هيئة الترفيه”

قال الداعية السعودي البارز، عادل الكلباني، إنه يدعم الفعاليات الترفيهية التي تعتزم هيئة الترفيه الحكومية تنظيمها في الفترة المقبلة، مثيرًا جدلاً وانتقادات واسعين بين متابعيه الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض لرأي الشيخ.

وكان الكلباني وهو إمام أحد مساجد مدينة الرياض، في مقدمة حضور مؤتمر صحفي لرئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، الذي خص الداعية بمصافحة حارة قبل أن يتوجه لمنصة أعلن من خلالها لحضور حاشد من المسؤولين والإعلاميين، استراتيجية مزدحمة بالفعاليات الترفيهية ستقام في كافة مناطق المملكة.

وأثار وجود الكلباني، وهو إمام سابق للحرم المكي الشريف، ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، قبل أن يدون الشيخ موقفه من هيئة الترفيه ونشاطاتها بشكل علني عبر حسابه في موقع “تويتر”.

وقال الكلباني في سلسلة تغريدات: “تشرفت بدعوة رئيس هيئة الترفيه.. تنوعت البرامج والفعاليات دينيا واجتماعيا ورياضيا، من أروع برامج الهيئة وفي مقدمتها مسابقة أجمل تلاوة للقرآن.. وكذا مسابقة المؤذن”.

١- تشرفت بدعوة من معالي رئيس هيئة الترفيه #تركي_ال_الشيخ بحضور مؤتمره الذي تحدث فيه عن خطط الهيئة وبرامجها وفعالياتها — عادل الكلباني (@abuabdelelah) January 22, 2019

وأضاف: “أكثر من رائع أن يكون معالي #تركي_ال_الشيخ قد فهم شمولية الترفيه لجميع شرائح المجتمع فتونعت البرامج والفعاليات دينيا واجتماعيا ورياضيا”.

٢- أكثر من رائع أن يكون معالي #تركي_ال_الشيخ قد فهم شمولية الترفيه لجميع شرائح المجتمع

فتونعت البرامج والفعاليات دينيا واجتماعيا ورياضيا — عادل الكلباني (@abuabdelelah) January 22, 2019

وتابع الكلباني: “من أروع برامج الهيئة وفي مقدمتها مسابقة أجمل تلاوة للقرآن في رمضان وجائزتها القيمة (٥) ملايين ريال للأول وكذا مسابقة المؤذن( أجمل أذان ) وجائزتها (٢) مليون ريال للأول والفاروق ( رماية وسباحة وركوب خيل )”.

٣- من أروع برامج الهيئة وفي مقدمتها مسابقة أجمل تلاوة للقرآن في رمضان وجائزتها القيمة (٥) ملايين ريال للأول

وكذا مسابقة المؤذن( أجمل أذان ) وجائزتها (٢) مليون ريال للأول والفاروق ( رماية وسباحة وركوب خيل ) — عادل الكلباني (@abuabdelelah) January 22, 2019

وأضاف: “رأيي أن هيئة الترفيه تلبس حلة جديدة تستحق الوقوف معها والأخذ بيدها لتحقق المراد منها مع تركيز رئيسها تركي آل الشيخ على حرصه على المحافظة على تعاليم الدين وتقاليد وعادات المجتمع وقيمه، شكرًا ولعلك تستطيع تغيير نظرة المجتمع للهيئة بفكرك الوقاد وحماستك المعهودة، وطموحك العالي لرفعة الوطن الغالي”.

٤- رأيي أن هيئة الترفيه تلبس حلة جديدة تستحق الوقوف معها والأخذ بيدها لتحقق المراد منها مع تركيز رئيسها #تركي_ال_الشيخ على حرصه على المحافظة على تعاليم الدين وتقاليد وعادات المجتمع وقيمه — عادل الكلباني (@abuabdelelah) January 22, 2019

وتوجه الداعية السعودي بالشكر للمستشار تركي آل الشيخ قائلاً: “شكرا #تركي_ال_الشيخ ولعلك تستطيع تغيير نظرة المجتمع للهيئة بفكرك الوقاد وحماستك المعهودة، وطموحك العالي لرفعة الوطن الغالي”.

٥- شكرا #تركي_ال_الشيخ ولعلك تستطيع تغيير نظرة المجتمع للهيئة بفكرك الوقاد وحماستك المعهودة، وطموحك العالي لرفعة الوطن الغالي — عادل الكلباني (@abuabdelelah) January 22, 2019

وانهالت الردود على تغريدات الكلباني، وسط انقسام واضح لأصحابها إلى فريقين متضادين، يرحب أحدهما بدعم الشيخ الكلباني لهيئة الترفيه، ويعارض الآخر وجود الكلباني في المؤتمر الصحفي من الأساس.

وقال المغرد عبدالله الخشرمي: “والله أنت اللي يبغالك من يأخذ بيدك ويعيدك إلى جادة الصواب نسأل الله السلامة والعافية”.

والله أنت اللي يبغالك من يأخذ بيدك ويعيدك إلى جادة الصواب نسأل الله السلامة والعافية — عبدالله الخشرمي (@xbdullah123) January 22, 2019

بدوره، قال المغرد عمر الرومي: “ماوكلناك ناطقاً عنا ياعادل. مامعيارك عندما تحكم أنهامناسبة…لجميع شرائح المجتمع؟! والله ماأشوف الا حوسة وخبيصة واستغفال، لصالح شراذم بائسة تستطيع ممارسة ماتشاء أينماتشاء، وقتماتشاء، فلماذا يُفرض على الجميع مرادهم؟! فارفع نفسك ياعادل عن هذاالهراء، واتقِ الله”.

ماوكلناك ناطقاً عنا ياعادل.

مامعيارك عندما تحكم أنهامناسبة…لجميع شرائح المجتمع؟!

والله ماأشوف الا حوسة وخبيصة واستغفال، لصالح شراذم بائسة تستطيع ممارسة ماتشاء أينماتشاء، وقتماتشاء، فلماذا يُفرض على الجميع مرادهم؟!

فارفع نفسك ياعادل عن هذاالهراء، واتقِ الله. — عمرالرومي (@Omar9y) January 22, 2019

وقال مغرد يدعى “وجيه” مهاجماً الكلباني: “تنوع الشيخ دينيًا واجتماعيًا ورياضيًا مافيه هشك بشك والتنوع حق صاحبك كله اختلاط وقلة أدب شكلك ليس من جهينة لأن رجالها يقولون الحق ولا يخافون لومة لائم أما أنت شريط قديم أبو وجهين”.

تنوع الشيخ دينيا واجتماعيا ورياضيا مافيه هشك بشك والتنوع حق صاحبك كله اختلاط وقلة ادب شكلك ليس من جهينة لان رجالها يقولون الحق ولا يخافون لومة لائم اما انت شريط قديم ابو وجهين — wajeh909 (@wajeh909) January 22, 2019

وتضمنت برامج هيئة الترفيه التي ستقام في الفترة المقبلة، فعاليات ترفيهية ذات صبغة دينية وجوائز قيمة للفائزين بمسابقات سيتم تنظيمها وستستقطب جمهورًا من شريحة المحافظين الذين لم ترق لهم نشاطات الهيئة السابقة المقتصرة على الغناء والموسيقى في الغالب.

ومن المرجح أن تخفف تلك الفعاليات الترفيهية التي تتضمن اختيار أفضل مؤذن وأفضل قارئ قرآن، من الانتقادات التي لاحقت الهيئة منذ إنشائها قبل أكثر من عامين، إذ ينظر للخطوة الجديدة على أنها محاولة لإرضاء كل شرائح المجتمع السعودي.