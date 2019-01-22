بالفيديو.. أول مسابقة ترفيهية بجوائز مالية للجنود السعوديين

قال رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، مساء الثلاثاء، إنّ بلاده ستنظّم أول مسابقة ترفيهية تتخللها جوائز قيمة ستُمنح للجنود الفائزين في الفعالية الموجَّهة لقوات المملكة المسلحة.

وكان آل الشيخ، وهو عضو في الديوان الملكي السعودي، يتحدث خلال مؤتمر صحفي عن إستراتيجية هيئة الترفيه خلال الفترة المقبلة، عندما قال إن من ضمن الفعاليات المتنوعة التي سيتم تنظيمها، مسابقة موجَّهة لـ”جنودنا البواسل”.

وأضاف “آل الشيخ” الذي تسلم حديثًا رئاسة هيئة الترفيه، أنّ المسابقة الموجَّهة للقوات المسلحة السعودية، هي عبارة عن برنامج أمريكي تم الاتفاق على تطبيقه مع شركة “صلة”، وستشارك فرقة من “جنودنا البواسل في البرنامج، وستكون جائزته كبيرة”.

وأعلن “آل الشيخ” عن عدد كبير من الفعاليات الترفيهية الموجَّهة لمختلف شرائح المجتمع السعودي، ومناطق المملكة التي ستشهد تلك الفعاليات خلال الفترة المقبلة، مع سعي المملكة إلى تعزيز قطاع الترفيه في البلاد ضمن توجّه رسمي لتنويع مصادر الدخل، بعيدًا عن مبيعات النفط.

وإلى جانب المسابقة المخصصة للجيش السعودي، ستكون هناك مسابقات، وفعاليات ذات صبغة دينية، موجّهة لشريحة المحافظين السعوديين، والتي ستعجبها إقامة فعاليات، ومسابقات، بجوائز قيّمة عن أفضل قراءة للقرآن، ورفع للآذان.

ويسير “آل الشيخ” في الاتجاه ذاته الذي وسم عمله في رئاسة هيئة الرياضة، عندما حقق في وقت قصير، تغييرات كبيرة في قطاع الرياضة في البلاد، ويأمل قادة المملكة أن يقوده نشاطه إلى تحقيق إنجاز مماثل في قطاع الترفيه.

وتوفير فعاليات ترفيهية لجنود السعودية، هو خطوة غير معتادة لدى الجنود الذين يقاتل عدد منهم على حدود المملكة الجنوبية مع اليمن، فيما ينضوي العدد الأكبر في معسكرات تدريبية منتشرة في مختلف مناطق البلاد، لكنها تتسم جميعًا بالحياة القاسية إلى حدٍ بعيد.