رسالة من الفتاة السعودية الهاربة رهف محمد القنون.. ماذا قالت فيها؟

نشرت الفتاة السعودية رهف محمد القنون، التي هربت من عائلتها في المملكة العربية السعودية، وحصلت على اللجوء في كندا، مؤخرًا، تغريدة وجهت فيها رسالة على ما يبدو للعائلات.

وقالت رهف في تغريدتها عبر “تويتر”: “أولادكم ليسوا لكم، أولادكم أبناء الحياة المشتاقة إلى نفسها. بكم يأتون إلى العالم، ولكن ليس منكم، ومع أنهم يعيشون معكم فهم ليسوا ملكًا لكم”.

وأضافت رهف: “أنتم تستطيعون أن تمنحوهم محبتكم، ولكنكم لا تقدرون أن تغرسوا فيهم بذور أفكاركم؛ لأن لهم أفكارًا خاصة بهم”.

"أولادكم ليسوا لكم

أولادكم أبناء الحياة المشتاقه إلى نفسها. بكم يأتون إلى العالم، ولكن ليس منكم.

ومع أنهم يعيشون معكم فهم ليسوا ملكاً لكم.

أنتم تستطيعون أن تمنحوهم محبتكم، ولكنكم لا تقدرون أن تغرسوا فيهم بذور أفكاركم، لأن لهم أفكارًا خاصة بهم." — Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) January 21, 2019

يذكر أن رهف القنون كانت قد سخرت من عائلتها قبل أيام، بنشرها صورتين عبر حسابها على “سناب شات”، ظهرت في إحداها سيجارة قال ناشطون إنها سيجارة “حشيش”، علقت عليها قائلة: “تبخروا يالقنون تبخروا”، في تعليق تضمَّن سخرية واستهزاء بعائلتها.

وظهر في الصورة الأخرى كأس على مائدة ممتلئة بمشروب داكن اللون يبدو كأنه أشبه بالخمر، وعلَّقت عليها برمز مشروب الخمر “إيموجي” الموجود في التطبيق.

ونشرت الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا، قبل ذلك، صورًا جديدة تعكس بدءها حياة جديدة بطريقة وُصفت بـ”المستفزة” لمجتمعها المحافظ، الذي تعاطف كثيرون فيه معها، باعتبارها صغيرة، وجرى توظيفها ودفعها نحو مصير مجهول ومؤلم لعائلتها وذويها.

والتقطت رهف صورًا عبر حسابها على “سناب شات”، ظهرت فيها بلباس قصير يكشف عن ساقيها وفخذيها، واضعة على جسدها كوبًا من قهوة “ستاربكس”، ومعلّقة على الصورة بكتابة:”صباح الخير”، باللغة الإنجليزية.