مصرية تشعل النيران في زوجها

أقدمت ثلاثينية مصرية، اليوم الأحد، على إشعال النيران في جسد زوجها بعد تطور مشاجرة نشبت بينهما، بسبب خلافات مالية بمنطقة الأميرية شرق العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت مديرية أمن القاهرة، في بيان لها اليوم الأحد، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على ربة منزل أشعلت النيران في جسد زوجها بسبب خلافات مالية بمنطقة الأميرية الواقعة في نطاق العاصمة.

وبحسب البيان الأمني الصادر، فإن قسم شرطة الأميرية تلقى إخطارًا من مستشفى الأميرية بوصول مواطن مصري يدعى “ع. م.د” يعمل نقاشًا، مصاب بحروق وإصابات خطيرة في أنحاء جسده وحالته متأخرة وخطرة.

وأوضح البيان، أن فريقًا أمنيًا توجه إلى مقر المستشفى وبالتحري والفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وزوجته تطورت إلى قيام الزوجة “ربة منزل” البالغة من العمر 32 عامًا، بإحضار “جركن تنر” وسكبته على جسده ثم أشعلت النيران به.

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية استأذنت النيابة العامة، وقننت الإجراءات وتمكنت من إلقاء القبض على المتهمة.

ولفت إلى أن المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية ومالية مع زوجها، وتم تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.