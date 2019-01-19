بالفيديو.. السعودية تنظم لأول مرة “مهرجان المغامرة العالمي”

كشفت هيئة الترفيه السعودية، عن عزمها تنظيم مهرجان جديد للترفيه الشهر المقبل في مدينة جدة، سيكون الأول من نوعه، وسيحمل اسم “مهرجان المغامرة العالمي”، متضمنًا فعاليات: فنية، وترفيهية، ورياضية متنوعة، تبدأ أسعار تذاكر حضورها من 39 ريالًا.

ودعا رئيس الهيئة الحكومية، تركي آل الشيخ، سكان المملكة للمبادرة وشراء تذاكر عروض المهرجان التي ستنطلق في 9 فبراير/شباط المقبل، وستستمر حتى 8 مارس/آذار في “أرض سماء الغربية للطيران”.

اول مرة بالسعودية عيش تجربة : الحماس.المغامرة.الاثارة. في #مهرجان_المغامرة العالمي .بفعالياته:لعبة مغامرة الكرستالة ،لعبة سعودي مونوبلي ،عروض موسيقية،مطاعم حصرية وأكثر.. ابتداءًا من 9 فبراير وحتى 8 مارس بجدة.

سجل الان عبر الرابطhttps://t.co/Tj7jqlmQHn pic.twitter.com/OYJ07garNG — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) January 19, 2019

وأطلقت الهيئة موقعًا إلكترونيًا للمهرجان في نسخته الأولى، وجدولًا بفعاليات الأيام الأولى منه، فيما تراوحت أسعار تذاكر فعالياته المتنوعة بين 39 ريالًا وحتى 500 ريال للتذكرة الواحدة، بحسب نوع الفعالية.

وسيتضمن المهرجان عند انطلاقه، مجموعة ألعاب ترفيهية، هي: لعبة “مغامرة الكرستالة”، ولعبة “سعودي مونوبلي”، بجانب تواجد مطاعم مصاحبة للفعاليات، وحفلات فنية سيشارك في أولها الفنانون: عيسى المرزوق، ومحمد السهلي، وسلطان خليفة، فيما لم يتم الكشف عن باقي جدول الفعاليات.

وتعمل الهيئة العامة للترفيه التي أنشأتها السعودية قبل أكثر من عامين، على تعويض سنوات الانغلاق على الفنون والترفيه، وتضيف على الدوام فعاليات، ومهرجانات جديدة، يشارك فيها نجوم عالميون.

ومهرجان المغامرة العالمي الجديد، هو مغاير للمهرجان العالمي لرياضات المغامرة الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة في مارس/آذار الماضي على مدى ثلاثة أيام في مدينة جدة، وتضمنت فعالياته: رياضة الدراجات الهوائية الاستعراضية، ولوح التزلج، والباركور، والتزلج على الماء، والتزلج بالعجلات، بحضور لاعبين في تلك الرياضات من مختلف دول العالم.