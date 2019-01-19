مصري يُلقي بزوجته “الحامل” من الطابق الثالث

تخلّص مصري من زوجته بإلقائها من الطابق الثالث في محافظة أسيوط، بصعيد مصر، بسبب رفضها ردَّ مبلغ مالي كان قد أودعه لديها.

وكانت البداية حينما تلقَّى مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مركز شرطة البداري يُفيد بقيام شخص يبلغ من العمر 31 عامًا، بإلقاء زوجته الحامل وتبلغ من العمر 28 سنة، من الطابق الثالث لتلقى مصرعها على الفور.

وبالبحث والتحري تبيَّن أن السبب وراء الجريمة هو غضب الزوج حينما رفضت الزوجة إعطاءه مبلغًا ماليًا كان قد طلب منها حفظه معها، ليقوم بحملها وإلقائها من الطابق الثالث.

وتفيد التحقيقات أنه تم نقل الجثة إلى مستشفى “البداري” المركزي، وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة.

وشهدت مصر خلال الفترة الأخيرة زيادة بمعدلات جرائم قتل الأزواج، وعادت ما ترصد محاضر الشرطة جرائم مختلفة تتعدد أسبابها ما بين الخلافات الأسرية، والعائلية، أو السعي وراء الشهوات، والخيانة الزوجية التي قد تدفع أحدهما لقتل الآخر.