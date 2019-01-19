عائلة سعودية تجد طريقها نحو الشهرة بسبب صورة.. تعرّف على قصتها‎‎

وجدت عائلة سعودية طريقها إلى الشهرة، عن طريق الصدفة، بعدما حظيت صور لرب الأسرة وابنته بتداول لافت وصل إلى عشرات آلاف الإعجابات والتعليقات المشيدة بالصورة المؤثرة، التي تعكس علاقة عائلية حميمة.

وبدأت حكاية عائلة “أبو خالد” عندما نشر ابنه فيصل صورًا لوالده وهو يلتقط صورًا لابنته الهنوف من هاتفه الجوال، بينما يجاهد لإسعادها على الرغم من معاناته من ضعف البصر.

ويظهر الأب في الصور، خلال التقاط صورة للهنوف، مركزًا في شاشة الهاتف بهدف رؤية ما التقطه، ويبتسم في صورة أخرى برفقة ابنته، بينما كان شرح الابن كفيلًا بمنح القصة العائلية شهرة واسعة.

ويقول فيصل في تعليقه على الصور: “أبوي معه ضعف نظر شديد مع ذلك مارد أختي الصغيرة لما طلبت انه يصورها بجواله، سوالها جلسة تصوير وشافها جميلة مع أنه بالواقع ماشافها بعينه شافها بقلبه”.

ابوي معه ضعف نظر شديد مع ذالك مارد اختي الصغيرة لما طلبت انه يصورها بجواله سوالها جلسة تصوير وشافها جميلة مع انه بالواقع ماشافها بعينه شافها بقلبه ???????? pic.twitter.com/n55KjOqqmV — نوعاً ما فيصل✨???? (@13Faisal1994) January 18, 2019

وخلال 24 ساعة على نشر الصور في حساب فيصل بموقع “تويتر”، حظيت بإعجاب أكثر من 40 ألف شخص وأعاد نشرها آلاف آخرون، بينما انهالت الإشادات بالوالد من قبل آلاف آخرين، بينهم مؤسسات وشركات دخلت على خط القصة المؤثرة.

وتلقى فيصل عدة عروض من شركات ومستشفيات معنية بعلاج ضعف البصر أو متخصصة بتعليم التصوير الاحترافي لوالده، بجانب عروض وسائل الإعلام المحلية بالظهور عبرها وتسليط مزيد من الضوء على قصة العسكري المتقاعد وابنته الهنوف ذات السنوات التسع.

وحنا جاهزين ????????????????

.

الاخ فيصل @13Faisal1994 نرجو التواصل معنا من خلال الخاص لنرتب معك جلسة في @KKESHKSA لتدريب الوالد على التصوير مع المبدع @magic_ksa

.#انتم_في_العيون https://t.co/3sVkBg3Frd — مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون KKESH (@KKESHKSA) January 18, 2019

الله يخليه لكم ????

عشاكم علينا قل تم يا فيصل ????????????

ننتظرك على الخاص ???? — والم (@xWalem) January 18, 2019

الله يحفظهم ❤️

وفوركيو تهديكم جلسة تصوير مجانية ..

الرجاء التواصل معنا على الخاص — 4Q فوركيو (@4Q_sa) January 18, 2019

ويعد موقع “تويتر” الأكثر استخدامًا في السعودية مقارنة بباقي مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، فيما تحظى القصص الإنسانية فيه باهتمام وتفاعل لافت من قبل المغردين السعوديين النشطين على الدوام.