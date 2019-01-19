عائلة سعودية تجد طريقها نحو الشهرة بسبب صورة.. تعرّف على قصتها‎‎

عائلة سعودية تجد طريقها نحو الشهرة بسبب صورة.. تعرّف على قصتها‎‎

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

وجدت عائلة سعودية طريقها إلى الشهرة، عن طريق الصدفة، بعدما حظيت صور لرب الأسرة وابنته بتداول لافت وصل إلى عشرات آلاف الإعجابات والتعليقات المشيدة بالصورة المؤثرة، التي تعكس علاقة عائلية حميمة.

وبدأت حكاية عائلة “أبو خالد” عندما نشر ابنه فيصل صورًا لوالده وهو يلتقط صورًا لابنته الهنوف من هاتفه الجوال، بينما يجاهد لإسعادها على الرغم من معاناته من ضعف البصر.

ويظهر الأب في الصور، خلال التقاط صورة للهنوف، مركزًا في شاشة الهاتف بهدف رؤية ما التقطه، ويبتسم في صورة أخرى برفقة ابنته، بينما كان شرح الابن كفيلًا بمنح القصة العائلية شهرة واسعة.

ويقول فيصل في تعليقه على الصور: “أبوي معه ضعف نظر شديد مع ذلك مارد أختي الصغيرة لما طلبت انه يصورها بجواله، سوالها جلسة تصوير وشافها جميلة مع أنه بالواقع ماشافها بعينه شافها بقلبه”.

وخلال 24 ساعة على نشر الصور في حساب فيصل بموقع “تويتر”، حظيت بإعجاب أكثر من 40 ألف شخص وأعاد نشرها آلاف آخرون، بينما انهالت الإشادات بالوالد من قبل آلاف آخرين، بينهم مؤسسات وشركات دخلت على خط القصة المؤثرة.

وتلقى فيصل عدة عروض من شركات ومستشفيات معنية بعلاج ضعف البصر أو متخصصة بتعليم التصوير الاحترافي لوالده، بجانب عروض وسائل الإعلام المحلية بالظهور عبرها وتسليط مزيد من الضوء على قصة العسكري المتقاعد وابنته الهنوف ذات السنوات التسع.

ويعد موقع “تويتر” الأكثر استخدامًا في السعودية مقارنة بباقي مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، فيما تحظى القصص الإنسانية فيه باهتمام وتفاعل لافت من قبل المغردين السعوديين النشطين على الدوام.

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