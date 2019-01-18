ما حقيقة ظاهرة “ارتداء الأقنعة” التي غزت الشوارع الكويتية؟

ما حقيقة ظاهرة “ارتداء الأقنعة” التي غزت الشوارع الكويتية؟

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

كشف الإعلامي الكويتي، حمد قلم، حقيقة ظاهرة “ارتداء الأقنعة” التي غزت الشوارع، والأماكن العامة في البلد الخليجي مؤخرًا، وأحدثت ضجة إعلامية عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل، وسط استغراب من انتشارها بين فئة الشباب والفتيات.

وأوضح الإعلامي الشاب أنّه خلف ظاهرة “ارتداء الأقنعة”، وأنّ جميع من ارتدوها تابعون لفريق عمل برنامجه الجديد، وارتداء الأقنعة عبارة عن إعلان ترويجي تحت عنوان (خلك نفسك)  لبرنامجه الذي سيعرض قريبًا على قناة “الراي” المحلية.

وجاء توضيح الإعلامي الشهير “قلم” عقب استدعائه من قِبل وزارة الداخلية للتحقيق معه حول موضوع الأقنعة التي أثارت جدلاً في البلاد واستياءً من قِبل البعض الذين طالبوا الجهات الأمنية بتحمّل مسؤولية هذه السلوكيات، ومعاقبة مرتكبيها.

وقال قلم إنّ “ارتداء الأقنعة ليس ظاهرة، إنما فكرة للترويج للموسم الجديد من برنامجه (مع حمد شو) الذي سيتم عرضه ابتداءً من شهر شباط/ فبراير المقبل، واستخدام القناع كان رمزًا عن حقيقة بعض الناس الذين يخفون شخصياتهم خلف أقنعة، وهي رسالة للمجتمع لخلع الأقنعة والبقاء على طبيعته”.

وكانت مواقع إخبارية كويتية قد سلّطت الضوء على هذه الظاهرة مؤخرًا، وسط تداول صور لشباب وفتيات يرتدون الأقنعة في الأماكن العامة والمطاعم، وسط استغراب وتساؤل حول انتشارها في البلاد خلال الأيام الماضية.

ويعتبر “حمد قلم” من أبرز نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، ومن الشخصيات المؤثرة في الشباب، وبدأ مسيرته على مواقع التواصل منذ العام 2011، إضافة إلى عمله كمقدم في تلفزيون الرأي لبرنامجه الشهير (مع حمد شو).

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