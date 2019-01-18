ما حقيقة ظاهرة “ارتداء الأقنعة” التي غزت الشوارع الكويتية؟

كشف الإعلامي الكويتي، حمد قلم، حقيقة ظاهرة “ارتداء الأقنعة” التي غزت الشوارع، والأماكن العامة في البلد الخليجي مؤخرًا، وأحدثت ضجة إعلامية عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل، وسط استغراب من انتشارها بين فئة الشباب والفتيات.

وأوضح الإعلامي الشاب أنّه خلف ظاهرة “ارتداء الأقنعة”، وأنّ جميع من ارتدوها تابعون لفريق عمل برنامجه الجديد، وارتداء الأقنعة عبارة عن إعلان ترويجي تحت عنوان (خلك نفسك) لبرنامجه الذي سيعرض قريبًا على قناة “الراي” المحلية.

وجاء توضيح الإعلامي الشهير “قلم” عقب استدعائه من قِبل وزارة الداخلية للتحقيق معه حول موضوع الأقنعة التي أثارت جدلاً في البلاد واستياءً من قِبل البعض الذين طالبوا الجهات الأمنية بتحمّل مسؤولية هذه السلوكيات، ومعاقبة مرتكبيها.

شكرا لوزارة الداخليه على تعاملهم الراقي

و أولهم وزير الداخليه..

احب اطمنكم موضوع #القناع

مو ظاهره منشتره ولا شي

هذا فريق عمل برنامج #مع_حمد_شو

صورناهم بأماكن عامه..

للترويج عن فكرة الموسم الجديد يتبع — مع حمد قلم (@7amadQalam) January 18, 2019

وقال قلم إنّ “ارتداء الأقنعة ليس ظاهرة، إنما فكرة للترويج للموسم الجديد من برنامجه (مع حمد شو) الذي سيتم عرضه ابتداءً من شهر شباط/ فبراير المقبل، واستخدام القناع كان رمزًا عن حقيقة بعض الناس الذين يخفون شخصياتهم خلف أقنعة، وهي رسالة للمجتمع لخلع الأقنعة والبقاء على طبيعته”.

الاغلب تابع قصة لبس #القناع

البعض فسرها بشكل سلبي والبعض إيجابي، القناع رمز حبيت أوصله لكم، عن حقيقة وايد ناس عايشين بينا

مخفين شخصيتهم الحقيقيه ورا قناع هذا اعلان ترويجي للموسم الرابع من #مع_حمد_شو

رساله للضيوف، الجمهور والمجتمع

خلكم على طبيعتكم و فصخوا الاقنعه — مع حمد قلم (@7amadQalam) January 18, 2019

وكانت مواقع إخبارية كويتية قد سلّطت الضوء على هذه الظاهرة مؤخرًا، وسط تداول صور لشباب وفتيات يرتدون الأقنعة في الأماكن العامة والمطاعم، وسط استغراب وتساؤل حول انتشارها في البلاد خلال الأيام الماضية.

ويعتبر “حمد قلم” من أبرز نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، ومن الشخصيات المؤثرة في الشباب، وبدأ مسيرته على مواقع التواصل منذ العام 2011، إضافة إلى عمله كمقدم في تلفزيون الرأي لبرنامجه الشهير (مع حمد شو).