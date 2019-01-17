وفاة الفنان الكويتي حمد ناصر

تُوفي، اليوم الخميس، الفنان الكويتي حمد ناصر عن عمر ناهز الـ 76 عامًا بعد صراع مع المرض.

وقال ناشطون إن الفنان الكويتي البارز وافته المنية خلال تواجده في مستشفى “العدان” لتلقّي العلاج.

ويعتبر الفنان الراحل “حمد ناصر” أحد رواد الحركة الفنية الكويتية، وعضو فرقة المسرح العربي.

ويعتبر أيضًا من الممثلين الأوائل الذين ساهموا بنشر الحركة المسرحية، وقام بالعديد من الأعمال مثل: مسرحية “مراهق في الخمسين”، ومسلسل “الأقدار” وغيرهما من الأعمال.

ونعى فنانون، ومثقفون، الفنان الراحل مستذكرين أعماله الفنية والثقافية، ومعربين عن حزنهم لرحيل القامة الفنية الكويتية.