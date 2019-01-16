الكويت ترحّل 484 طفلًا فلبينيًّا من مواليد “حمل السفاح”

كشفت السفارة الفلبينية لدى الكويت، عن عدد الأطفال الذين تم ترحيلهم إلى العاصمة مانيلا خلال العام الماضي، بسبب قضايا حمل السفاح، سواء الناتجة عن العلاقات التي تكون برضا الطرفين أو الاغتصاب.

وحسب صحيفة “الرأي” الكويتية، فإن “إجمالي مَن تم ترحيلهم لهذا السبب منذ بداية يناير/كانون الثاني 2018 حتى نهاية العام بلغ 484 طفلًا”، لافتة إلى أن “الترحيل تم بالتعاون مع وزارة الداخلية الكويتية”.

وشهدت العلاقات الفلبينية الكويتية توترًا في العام الماضي، على خلفية جريمة العثور على جثة خادمة فلبينية مجمدة في ثلاجة في إحدى الشقق ومر على وفاتها عام كامل، أعلن بعدها الرئيس الفلبيني حظرًا على إرسال العمالة للكويت، قبل أن يتوصل البلدان إلى اتفاق جديد بشأن العمالة.